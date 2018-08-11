Прокуратура отказалась выдвигать обвинения против Мэрилина Мэнсона

Лос-Анджелес, США, , 04:11 — REGNUM Прокуратура Лос-Анджелеса (США) приняла решение не выдвигать обвинения против певца Брайана Уорнера, известного под псевдонимом Мэрилин Мэнсон, в сексуальном насилии, сообщает TMZ со ссылкой на адвоката певца.

«Заявление в полицию, из-за которого началось расследование, сопровождалось пресс-релизом женщины и ее другими попытками добиться огласки. Она ложно заявляла, что мистер Уорнер содержал ее в неволе в течение 48 часов в 2011 году. Любые обвинения в сексуальных непристойностях или содержании в неволе являются ложными», — заявил адвокат.

Он также подчеркнул, что расследование опровергло факты, содержавшиеся в полицейском заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа полиция Лос-Анджелеса выдвинула новые обвинения в сексуальных домогательствах против звезды американских боевиков и ныне гражданина России Стивена Сигала.

Ранее в домогательствах его обвинило уже несколько женщин, например, в ноябре 2017 года с таким заявлением выступила актриса Порша де Росси, состоящая в гомосексуальном браке с телеведущей Эллен Дедженерис.

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