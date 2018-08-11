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Трамп похвалил американского репера Канье Веста

Общество

За его желание говорить правду

Вашингтон, 11 августа 2018, 02:16 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп поблагодарил рэпера Канье Веста за его желание говорить правду. Сообщение с благодарностью американский президент опубликовал в своем Twitter.

«Хочу сказать спасибо Канье Весту и хочу отметить его желание говорить ПРАВДУ. Новый и великий ФАКТ — безработица среди афроамериканцев достигла самого низкого уровня в истории страны. Я так рад этому. Спасибо, Канье, за поддержку. Это имеет большое значение!», — заявил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Трамп посмертно реабилитировал чернокожего боксера Джона Артура Джонсона. Американский лидер тогда пояснил, что Джонсон оказался за решеткой «из-за расовых предрассудков судебной системы».

Читайте подробнее: Трамп посмертно реабилитировал чернокожего боксера

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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