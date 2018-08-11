Из Башкирии бегут: начало августа в республике

Екатерина Некрасова, , 00:47 — REGNUM

Политическая жизнь Башкирии в первой неделе августа во многом определялась предстоящими выборами в Госсобрание республики. В сравнении с избирательной кампанией в Госсобрание 2013 года сегодня снизилось число участников выборной гонки.

По мнению политолога Дитрия Казанцева, «уменьшение количества, зарегистрированных Центризбиркомом кандидатов на республиканские выборы, не самое главное, так как во многих одномандатных округах мы видим по несколько реальных, а не номинальных кандидатов от разных партий». Из 55 одномандатных округов в регионе почти четверть можно назвать «боевыми», потому как в них будут представлены достаточно ресурсные и узнаваемые политики, а значит за симпатии избирателей будут бороться равные по политическому весу соперники, без массовки кандидатов-спойлеров.

Факты из экономической и социальной сфер жизни региона тесно переплетаются с политическими реалиями. Так, значительный рост оттока населения из республики объясняется неблагополучной экономической обстановкой, которая зависит от внутренней экономической и инвестиционной политики. Попытки привлечь туристов из других регионов страны в заповедник Шульган-таш входят в противоречие с утверждениями ученых и общественников катастрофических последствиях для уникальной Каповой пещеры из-за увеличения потока посетителей.

Экономика влияет на культуру и сохранение исторической среды: застройщики заинтересованы в строительстве домов рядом с объектами культурного наследия, общественность борется за утверждение границ охраны этих объектов и сохранение историко-культурного ландшафта; скандалы с экономической подоплекой сотрясают Национальный симфонический оркестр Башкирии.

Политика: предвыборные кульбиты и борьба с серыми заплатами

2 августа в Центризбиркоме Башкирии состоялась жеребьевка для размещения наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене по единому республиканскому округу для голосования на выборах депутатов Государственного собрания Башкирии шестого созыва. Уполномоченные представители избирательных объединений, зарегистрировавших республиканские списки, в порядке регистрации по очереди брали конверты, в которых находились карточки с номерами от 1 до 6 (количество избирательных объединений, зарегистрировавших республиканские списки). В результате процедуры региональное отделения ЛДПР получило пятое место, Справедливая Россия — второе, «Зеленые» — четвертое, «КПРФ» — шестое, «Единая Россия» — первое, «Патриоты России» — третье.

При этом между партиями наблюдалась острая конкуренция, выливающаяся в судебные процессы. В августе градус борьбы несколько снизился. Так, «Патриоты России» подавшие в Верховный суд Башкирии заявление с требованием отменить решение республиканского ЦИКа о заверении списка КПРФ на выборах в Госсобрание, отказалась от своих требований. Отказ был принят судом 1 августа. «Патриоты» увидели нарушение в том, что ЦИК заверил список коммунистов в двух региональных группах (Иремельской №52 и Усенской №51), несмотря на то, что в них партия выдвинула только по одному кандидату, когда как кодекс о выборах республики требует выдвижения в каждой из групп как минимум двух претендентов. Глава регионального отделения «патриотов» Загир Хакимов пояснил, что заявление из ВС было отозвано, так как спор урегулирован в досудебном порядке.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, возглавляющий первую тройку списка «Единой России» на выборах, не будет брать предвыборный отпуск, но со 2 августа в предвыборном отпуске находится мэр Уфы Ирек Ялалов, замыкающий тройку «Единой России». Градоначальник сообщил, что намерен обеспечивать главную задачу на выборах — победу партии «Единая Россия». При этом он пообещал «держать руку на пульсе» в том, что касается управления администрацией.

Правительство Башкирии разработало план мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости (приема сотрудников без оформления трудовых отношений) и борьбу с зарплатой «в конвертах». Гострудинспекция в сотрудничестве с Федерацией профсоюзов на постоянной основе будет проводить проверки, посвященные соблюдению трудового законодательства в части оформления трудовых отношений и своевременной выплаты зарплаты, в том числе не ниже МРОТ. По итогам таких проверок власти намерены установить факты использования рабочей силы без оформления документов. Кроме того, УФСН предоставит муниципальным администрациям списки страхователей-работодателей, которые не начисляют зарплату и страховые взносы и выплачивают зарплату ниже, чем в среднем по этому виду деятельности, или не перечисляют НДФЛ. Фонд социального страхования будет вести мониторинг поступления страховых взносов во внебюджетные фонды. Тем самым власти намерены добиться роста собираемости страховых взносов.

Экономика: четыре ТОРа, дела пещерные

Арбитражный суд Башкирии ввел в МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) процедуру внешнего управления. Она продлится 18 месяцев, внешним управляющим назначен Аркадий Титов, который сопровождал процедуру наблюдения на предприятии. Итоги внешнего управления суд намерен рассмотреть на заседании 9 декабря 2019 года. Как следует из отчета временного управляющего, он пришел к выводу о том, что восстановление платежеспособности должника возможно. Признаков преднамеренного банкротства предприятия он не усмотрел. Требования конкурсных кредиторов МУЭТ оцениваются в 610 млн рублей. Стоимость активов предприятия в ходе процедуры наблюдения была оценена временным управляющим в 965,99 млн рублей, в том числе недвижимости — в 245 млн рублей.

Четыре города Башкирии — Белорецк, Нефтекамск, Благовещенск и Учалы — до конца года получат статус территорий опережающего социально-экономического развития. В этих моногородах проживают 650 тыс. человек, или около 16% населения республики, в них производится около 25% валового регионального продукта. В Белорецке градообразующим предприятием является Белорецкий металлургический комбинат группы «Мечел», в Нефтекамске — автозавод группы «КамАЗ», в Благовещенске — завод «Полиэф» группы «Сибур», в Учалах — горнообогатительный комбинат группы УГМК-холдинг. В настоящее время статус ТОР присвоен двум моногородам Башкирии — Белебей и Кумертау. По данным минэкономразвития республики, в них зарегистрировано 16 резидентов, а реализация заявленных проектов предусматривает создание более 2 тыс. рабочих мест. 600 человек были трудоустроены в 2017 году.

Управление капитального строительства Башкирии в августе на аукционе выберет подрядчика строительства историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» в Бурзянском районе. Начальная цена контракта определена в 298,95 млн рублей, работы финансируются из республиканского бюджета. Как следует из техзадания, на территории музея-заповедника Шульган-Таш должно быть построено трехэтажное здание музея площадью 4,1 тыс. кв. м с трибунами на 300 человек, искусственным водоемом и скульптурами. Работы планируют завершить в ноябре 2020 года. В прошлом году вокруг планов строительства музейного комплекса в непосредственной близости от знаменитой Каповой пещеры ценностью которой являются рисунки первобытных людей, разгорелся скандал. Общественность и археологи выступили против подобранного места строительства, так как опасаются, что рост туристического трафика в пещеру повлияет на сохранность рисунков. Ранее власти Башкирии обговаривали с ЮНЕСКО строительство точной копии Каповой пещеры — доступ к оригиналу несколько лет, по настоянию ученых, ограничен.

Социум: отток населения и неудавшееся паломничество

В Башкирии в первом полугодии текущего года почти в полтора раза увеличился показатель оттока населения, сообщил на оперативном совещании глава кабмина республики Рустэм Марданов. По его словам, «ситуация развивается негативно» — в январе-июне миграционная убыль населения составила 3 тыс. 786 человек (в 2017 году показатель составлял 2,6 тыс. человек). Причинами оттока населения, по данным кабмина, стала неблагополучная экономическая ситуация в большом количестве муниципалитетов, недостаточное количество создаваемых новых рабочих мест, отъезд выпускников школ для поступления в вузы за пределами республики. Для нормализации ситуации подготовлена региональная концепция миграционной политики, которая должна «переломить ситуацию в этой сфере».

Около ста жителей Башкирии, заплатившие за путевки в Саудовскую Аравию набережно-челнинской компании «Хадж-фонд», 4 августа не смогли начать паломничество поездку. Компания так и не нашла для туристов квоты для въезда в Саудовскую Аравию. Оплаченные за путевку деньги смогли вернуть лишь два туриста, и то со скандалом и после написания претензий. Остальным, как следует из сообщения опубликованного на официальном сайте организации, обещают вернуть средства в полном объеме до 30 мая 2019 года, организовать в 2019 году малый или большой хадж. Компания просит у своих клиентов «поддержки и понимания» и сообщает, что пока не может вернуть средства, так как добросовестно потратила их на бронирование гостиниц и авиабилетов. Несколько уфимских клиентов туроператора обратились с заявлением о мошенничестве в полицию.

Правительство Башкирии по поручению главы региона Рустэма Хамитова рассмотрит возможность оказания материальной помощи семьям сотрудников «РН-Ванкор», погибших в 4 августа в результате крушения вертолета в Красноярском крае. В авиакатастрофе, произошедшей в 180 км от Игарки, погибли 15 пассажиров и три члена экипажа, в том числе семь уроженцев Башкирии из Бирского, Ишимбайского, Калтасинского, Краснокамского, Мелеузовского районов, Белебея и Ишимбая. По предварительной версии, вертолет задел лопастями подвес грузового вертолета, вылетевшего ранее. Премьер Башкирии добавил, что уже «принято решение об оказании помощи родственникам погибших со стороны компании «Роснефть», страховой компании «Согаз», компании «ЮТэйр».

Криминал: не доехал до Сирии и завод-нарушитель

В Кигинском районе Башкирии нашли тело начальника отдела участковых уполномоченных полиции. Как сообщил ряд СМИ, в рабочем кабинете мужчина оставил предсмертную записку с надписью «Всё достало». В Следственном комитете РБ информацию подтвердили. По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка, все обстоятельства выясняются. У покойного остались жена и трое детей.

В Башкирии полицейскими пресечена попытка участия жителя Башкирии в террористической организации на территории иностранного государства. По информации МВД по РБ, в январе текущего года сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по РБ задержали в международном аэропорту «Уфа» 24-летнего гражданина России. Молодой человек пытался выехать на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе террористической организации. По факту покушения на участие в деятельности террористической организации в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 205.5 УК РФ. В июне 2018 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Приволжский окружной военный суд. В результате жителю Уфы назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Кировский районный суд Уфы приостановил деятельность Бетонного завода №1. Компания, производящая бетон около улицы Кузнецовский Затон, захламляла прилегающую территорию и сливала жидкие отходы в котлован. По требованию надзорного ведомства предприятие устранило выявленные нарушения. Фирма и её руководитель были оштрафованы на 190 тысяч рублей. Также природоохранный прокурор поручил региональному Управлению Роспотребнадзора проверить соблюдение на заводе санитарно-эпидемиологического законодательства. Административные материалы по статье «нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства» были направлены в суд, который принял решение приостановить деятельность завода на 90 суток. Сейчас завод опечатан судебными приставами.

Культура: скандал в оркестровой яме и день разбитых кирпичей

Победителем конкурса на должность художественного руководителя Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, проведенного минкультом, признан врио руководителя оркестра Равшан Якупов. Его соперниками на конкурсе выступали бывший главный дирижер оркестра Рустэм Сулейманов и руководитель профсоюзного комитета оркестра Александра Ушакова. Отбор худрука проходил на фоне конфликта министерства, руководства оркестра и сотрудников оркестра. Конкурс проводился минкультом впервые. Кандидаты должны пройти тестирование на знание законодательства и основ менеджмента, на втором этапе — собеседование. Причиной конфликта с коллективом могло стать решение худрука провести внеплановую аттестацию, которую позже Гострудинспекция сочла незаконной. Позже аттестация была проведена в скрытой форме, в виде «мастер-классов», в результате чего некоторым музыкантам были сокращены зарплаты на 10−20 тыс. рублей.

Правительство Башкирии наконец утвердило границы охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Спасская». Согласно документу, под охраной, кроме территории под церковью, еще часть ул. Октябрьской Революции и ул. Новомостовой. На этой территории запрещено капитальное строительство, прокладка инженерных коммуникаций, ограничен капитальный ремонт. Такому решению предшествовали годы борьбы за сохранение одного из старейших храмов Уфы. Уфимская епархия в 2013 году предпринимала попытки вернуть свою историческую территорию, это было вызвано самозахватом принадлежавшей церкви земли. Однако остается нерешенным вопрос сохранения исторического ландшафта вокруг Свято-Сергиевского собора. Там предполагается предполагается строительство высокоплотной застройки жилыми домами высотой до 35 этажей Уфимцы обратились с письмами на имя руководителя республики, в правительство и прокуратуру Башкирии с требованием прекратить застройку этого квартала высотками.

В августа День ВДВ в Белебее на мемориале «Защитникам Отечества» открыли памятник десантникам. В селе Аскарово Абзелиловского района открылся памятник воинам-интернационалистам. Открытие было приурочено ко Дню Воздушно-десантных войск. Традиционные праздничные мероприятия прошли на территории аэродрома «Забельский» в Уфе. Гостям праздника устроили показательные выступления парашютисты и штурмовики Л-39 из пилотажной группы «Русь» (г. Вязьма) и пилоты местного аэроклуба «Серебряные крылья». Не обошлось и без традиционного демонстрирования «контроля над телом»: десантники разбивали кирпичи и блоки на теле и над головой. Уфимские десантники проехались автопробег по центральным улицам города, блокировав несколько полос возле аграрного университета.