Восстановить ежегодное празднование 3 сентября – Дня победы над Японией!

Москва, , 22:04 — REGNUM Приближается очередная, 73-я годовщина разгрома советской армией милитаристской Японии и победного окончания Великой Отечественной и Второй мировой войн.

В 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР День 3 сентября — наряду с 9 мая — был объявлен праздничным днем — «Днем победы над Японией».

С тех пор День 3 сентября торжественно отмечался как день освобождения народов Дальнего Востока от японского милитаризма, как день возвращения в состав Советского Союза Южного Сахалина и Курильских островов.

Широко продолжает отмечаться этот день и сегодня на Дальнем Востоке нашей страны, в частности, на Сахалине, где в соответствии с законом Сахалинской области 3 сентября является памятным днем.

День победы над Японией ежегодно отмечается и за рубежом — в США, Китае, КНДР, Республике Корея, Монголии, Австралии, Бельгии и других странах.

В самой Российской Федерации этот день — в отличие от 9 мая — к сожалению, был забыт и не включен в Федеральный закон № 32 от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России», хотя официально праздник никем не отменялся.

Учитывая особую значимость этого праздника для нашей истории и народной памяти, представителями общественности в октябре 2017 г. было подготовлено Открытое обращение на имя президента РФ В. Путина с просьбой восстановить праздник 3 сентября как День воинской славы — День победы над Японией, которое неоднократно публиковалось в средствах массовой информации, в частности, в агентстве Регнум.

В настоящее время Обращение подписали более 120 человек и организаций — ветеранов войны, ученых, депутатов разного уровня, представителей общественности, ветеранских организаций.

Вновь публикуя это Обращение накануне очередной годовщины нашей Великой Победы на Дальнем Востоке, призываем всех неравнодушных к своей истории граждан России и СНГ поддержать инициативу восстановления праздника 3 сентября — Дня победы над Японией, вернув его в календарь Дней воинской славы России и достойно-торжественно провести этот праздник в его традиционную дату — З сентября 2018 года.

Представители инициативной группы по восстановлению праздника 3 сентября — «Дня победы над Японией».

В. К. Зиланов, В. П. Зимонин, А. А. Кошкин, Ю. В. Крупнов, А. Ю. Плотников, С. А. Пономарев

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Президенту Российской Федерации В. В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Хотим привлечь Ваше внимание к факту прямого неисполнения законодательства Российской Федерации, проявляемое в отказе от признания органами государственной власти 3 сентября днем всенародного торжества — Праздником победы над Японией.

Более того, помимо отказа от праздника различными законодательными новациями осуществлено размывание этого, по сути, второго нашего Дня Победы безликими «памятными датами»: «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и «3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом».

Таким образом, российский народ незаконно и незаслуженно лишили омытой кровью наших солдат памятной даты — праздника победы над милитаристской Японией.

Налицо прямое игнорирование и ревизия действующего законодательства, поскольку не исполняется то, что Российская Федерация как правопреемник и государство —продолжатель СССР обязана неукоснительно исполнять: законодательный акт высшей силы — Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года «Об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией».

Его попросту «забыли», постаравшись вычеркнуть из истории и народной памяти, заместив важным, но не имеющим к нему никакого отношения «Днём солидарности в борьбе с терроризмом».

Также, по сути, извращается логика и смысл Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» № 32-ФЗ от 13.03.1995, так как согласно ему «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» — который у нас отчего-то стали выдавать за замену праздника победы над Японией — является всего лишь «достойной быть увековеченной в народной памяти» Памятной датой, а не символом «героизма, мужества воинов России, мощи и славы русского оружия» — Днем воинской славы.

Если так пойдёт и дальше, то уже скоро наши внуки станут задавать вопросы: какое военное отношение СССР и советский народ имел к победе во Второй мировой войне?

В действительности же, вклад СССР / России в разгром милитаристской Японии невозможно переоценить. Однако День Победы над Японией отмечается в Китае, Монголии, обеих Кореях, Нидерландах и, наконец, в США и Великобритании, а в России — нет. В США и Великобритании День победы над Японией так прямо и называется: Victory over Japan Day или V-J Day.

Как признают и видные западные историки, и политики, окончание Второй мировой войны просто не могло бы состояться в сентябре 1945 года без нашей победы над Японией.

Об этом со всей определенностью заявил Генералиссимус И. В. Сталин в своём обращении к народу 2 сентября 1945 года: «Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой войны: Германия на западе и Япония на востоке. Это они развязали Вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции. Это означает, что наступил конец Второй мировой войны. Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всем мире, уже завоеваны».

Вне всякого сомнения, 3 сентября — День победы над милитаристской Японией, являясь днём славы русского оружия, воинской славы, отражает «славные победы российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России». Вместо признания этого непреложного факта в общественное сознание российского гражданина запускаются несуразные аргументы нежелательности такого праздника, так как он якобы «обидит» японский народ.

Подобная «аргументация» не выдерживает никакой критики.

Во-первых, если мы уж так боимся оскорблять народы победами своих отцов, дедов и прадедов, то давайте тогда перестанем праздновать и майский День Победы над Германией — чтобы не обижать память немецкого народа.

Во-вторых, признание 3 сентября Днём всенародного торжества — праздником победы над Японией никак не направлено против японского народа. Более того, сам японский народ осуждает милитаризм верхушки японского государства того времени, и всем очевидно, что речь идёт о праздновании победы именно над милитаристской Японией, а не над японским народом.

Если праздник «забыт», что делать детям, внукам и правнукам 1 831 000 человек, награждённых медалью «За победу над Японией»? Спрятать или продать эти медали, перестать считать их знаком доблести и славы их великих родных? Или оставлять дома эти медали, выходя 9 мая на шествие Бессмертного полка?

А ведь в боях со стратегической миллионной Квантунской группировкой японских войск и их сателлитов в Маньчжурии и Корее и в ходе Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций общие потери составили более 36 тысяч советских солдат и офицеров. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с японскими милитаристами, 308 тысяч советских воинов награждены орденами и медалями, 93 — удостоены звания Героя Советского Союза.

Уважаемый Владимир Владимирович, считаем, что дальше продолжать прятать и фактически дезавуировать одну из величайших наших военных побед недопустимо. В целях дальнейшего укрепления нашего суверенитета жизненно необходимо закрепить ключевую роль СССР / России в победе во Второй мировой войне, восстановить День победы над Японией и начать широко его праздновать.

Следует помнить и о том, что победа над Японией имела всенародный смысл — поскольку поражение русских войск в период Японско-русской войны 1904−1905 и захват южной части Сахалина — а в годы японской интервенции 1918−1922 гг. также северного Сахалина — оставило в сознании народа тяжёлые воспоминания. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Южный Сахалин и Курильские острова будут возвращены нашей стране, и они будут служить не средством отрыва России от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи нашей страны с океаном и базой обороны нашей страны от возможной любой агрессии.

Считаем, что сознательное замалчивание и, по существу, неправомерная отмена Дня победы над Японией требуют тщательного расследования, а дата 3 сентября — официального признания днем всенародного торжества — праздником победы над Японией.

Уважаемый Владимир Владимирович, направляем это обращение с надеждой на Ваше положительное решение как Верховного главнокомандующего и гаранта Конституции Российской Федерации.

ПОДПИСИ

Абакумов А. В., Герой Социалистического Труда, капитан дальнего плавания

Андреев В. Н., участник Великой Отечественной и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Арсентьев А. Г., скульптор, художник

Бабурин С. Н., председатель политической партии Российский общенародный союз, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Баранов В. Н., депутат Сахалинской областной думы

Белоносов В. И., почетный гражданин Сахалинской области, вице-президент Фонда культуры Сахалинской области

Белоусенко В. В., ветеран военной службы

Белоусов В. Н., доцент СахГУ, депутат Сахалинской областной думы в 2004—2012 гг.

Бернев С. К., ветеран боевых действий, подполковник запаса, кандидат исторических наук

Блажко Б. Л., Председатель Правления Союза рыболовецких колхозов России

Блуднов М. Ф., ветеран военной службы

Богданова А. З., участница Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участница освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждена медалью «За Победу над Японией»

Бондаренко А. Ю., полковник, писатель, журналист, член Союза писателей России

Бородин Л. А., ветеран военной службы

Бояркин В. Д., капитан первого ранга, председатель Мурманского землячества

Бражник А. В., к.г.-м.н., член Сахалинского отделения РГО

Бражник Т. И., пенсионерка

Бровко П. Ф., доктор географических наук, профессор ДВФУ

Бычков Г. Г., член Союза журналистов России

Валуев В. П., адмирал, председатель НО «Калининградское землячество»

Василик В. В., доцент СПбГУ

Васильев Т. Л, участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Вахрин С. И., член Союза писателей и Союза кинематографистов России, сын участника штурмовой группы Курильского десанта красноармейца Вахрина Ивана Григорьевича, награжденного медалью «За боевые заслуги» и медалью «За победу над Японией»

Ведяев А. Ю., ветеран военной службы

Винник А. Г., контр-адмирал, член Клуба «Адмиралы и генералы Военно-Морского Флота»

Выголов Ю. Ф., депутат Сахалинской областной думы

Гаврилов В. В., участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Гареев М. А., генерал армии, Президент Академии военных наук Российской Федерации

Горбачев С. П., капитан 1-го ранга запаса, учёный секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, председатель Севастопольской организации Союза журналистов России, заслуженный журналист Крыма

Горшунова Л. Ф., ветеран труда

Груздев В. Н., полковник в отставке

Гульченко А. Н., замминистра рыбного хозяйства СССР (1975−1991), участник Великой Отечественной войны, награжден орденами, медалями, включая медаль «За победу над Японией»

Демурин М. В., публицист, чрезвычайный и полномочный посланник II класса

Долгих Н. П., первый вице-губернатор Сахалинской области 1994−1995 гг., депутат Сахалинского областного Совета народных депутатов 21 созыва, депутат Сахалинской областной думы 3-го, 4-го, 6-го созывов

Евсеев В. И., доктор технических наук, полковник в отставке

Ждакаева Н.И., депутат Сахалинской областной думы

Захаревич С. А., рядовой, кавалер орденов «Красной Звезды» и «Отечественной войны 2-ой степени»

Зиланов В. К., замминистра рыбного хозяйства СССР (1988−1991), зампредседателя Госкомрыболовства России (1991−1997), заслуженный работник рыбного хозяйства России, профессор

Зимонин В. П., капитан 1-го ранга в отставке, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН и АВН РФ, руководитель секции «Военной истории» РАРАН, ветеран военной разведки, участник боевых действий в Сирии и Египте (1973 г.), кавалер ордена Почета

Зиновьев А. П., генерал-лейтенант в отставке

Ибрагимов А. Г., член Союза писателей России

Иванова С. В., депутат Сахалинской областной думы с 1996 г. по н. время

Калинин В. И., ветеран военной службы

Киреев Н. Р., ветеран боевых действий в Египте, полковник в отставке

Клочков Д. Н., доктор биологических наук, директор НПК «Морская информатика»

Кокарев Ю. И., зампредседателя Госкомрыболовства России (1992−1995), профессор

Комышев В. П., участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Корельский В. Ф., председатель Росрыболовства в 1991—1997 гг., академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор

Коротков В. В., полковник в отставке, почетный сотрудник госбезопасности, участник войны с Японией, награжденный и медалью «За Победу над Японией»

Кошкин А. А., доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН, эксперт РАН, действительный член РГО, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны, член Союза писателей России

Красногоров Г. А., участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Крупнов Ю. В., председатель Движения развития, действительный государственный советник 3-го класса, лауреат Премии Президента России в области образования, двоюродный племянник А. Г. Крупнова — полного кавалера ордена Славы, последний получен за Японскую кампанию

Кудряшов А. Ф., ветеран военной службы

Лашкул В. Ф., ветеран военной службы

Лотин Е. В., депутат Сахалинской областной думы

Лупачев В. П., капитан дальнего плавания, писатель, орденоносец

Лушников В. Ф., ветеран военной службы

Мазур В. С., депутат городской думы города Южно-Сахалинска, председатель правления Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны»

Максимов А. Б., капитан 1-го ранга в отставке, почетный сотрудник госбезопасности

Малков В. В., ветеран военной службы

Махнева Е. С., участница Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участница освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждена медалью «За Победу над Японией»

Мещеряков Г .В., Герой Социалистического Труда, капитан дальнего плавания

Миронов А. П., рядовой, кавалер двух орденов «Красного знамени»

Моднов И. С., ветеран военной службы

Мужчинин С. Е., ветеран военной службы

Мясников В. С., академик РАН

Набатов А. Л., художник

Назаров О. Г., доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк»

Недорез Ю. И., полковник в отставке, почётный сотрудник органов госбезопасности

Никитина И. Ю., депутат Сахалинской областной думы

Опасов Е.иК., капитан 1-го ранга в отставке, участник Великой Отечественной войны, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, председатель Международной комиссии по связям Московского Комитета ветеранов войны

Плотников А. Ю., доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), член Российской ассоциации историков Второй мировой войны, член Экспертно-консультативного совета Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Плотников Е. В., депутат, заместитель председателя городской думы города Южно-Сахалинска

Поздняков В. Г., депутат Государственной думы ФС РФ

Пономарёв С. А., председатель Сахалинского областного отделения РГО, действительный государственный советник Сахалинской области 1-го класса

Попков Ю. В., полковник в отставке, кавалер орденов «Красного Знамени» и «Красной Звезды»

Попович В. А., контр-адмирал в отставке, президент МО «Мир Океанам», член Союза писателей России

Пушкарёва Д. М., старший сержант, саниструктор 79-й стрелковой дивизии, участница Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участница освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждёна медалью «За Победу над Японией»

Ребров В. В., заместитель генерального директора АО «Гидрострой», г. Курильск, о. Итуруп

Репш В. В., участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Родин А. В., председатель Росрыболовства, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия в 1992—1998 гг., председатель Общественного совета при Росрыболовстве в 2014—2018, доктор географических наук

Рубцов Ю.В., доктор исторических наук, профессор Военного университета МО РФ

Рукавишникова Т. Н., председатель Сахалинского регионального объединения пенсионеров «Совесть»

Рыжков А. П., полковник в отставке, кавалер ордена «Красного Знамени»

Рябченя Л.В., генерал-майор в отставке

Саитов О.Э. — депутат Сахалинской областной думы.

Самарин А. Н., профессор, академик РАЕН и Международной славянской академии (МСА) наук, образования, искусств и культуры, руководитель сайта Движения «За возрождение отечественной науки»

Сергеев Ю. Г., капитан дальнего плавания, Герой Социалистического Труда

Серебро И. А., ветеран труда

Серебро П. З., ветеран труда

Синчук Т. В., ветеран военной службы

Сичкарь В. Ф., участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Склянин Ю. Н., ветеран военной службы

Скупченко В., депутат Сахалинской областной думы 1996−2000 гг.

Соколова Г. П., полковник в отставке, воин-интернационалист, участник Великой Отечественной войны

Стародубцев А. Н., почётный гражданин Сахалинской области, депутат Сахалинской областной думы 1996−2012 гг.

Столяров В. П., капитан дальнего плавания, писатель, художник, член Союза писателей, художников, журналистов России

Струначев-Отрок Г. Я., атаман Всекамчатского Союза казаков России, член Союза писателей России

Субетто А. И., полковник Космических войск СССР в отставке, доктор экономических наук, доктор философских наук, кандидат технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат Премии Правительства РФ, строитель космодрома Плесецк

Суховский В. Н., поэт, член Союза писателей России, Союза журналистов Москвы

Татарецкий И. К., контр-адмирал, член Международного Союза Советских офицеров

Тетёкин В. Н., депутат Государственной думы 6-го созыва, доктор исторических наук

Ткаченко Б. И., главный научный сотрудник Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского

Тресков В. В., ветеран военной службы

Трощило Н. П., участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Трушин А. С., капитан 2-го ранга, композитор

Уманский В. И., ветеран военной службы

Федоров В. П., губернатор Сахалинской области в 1990−93 гг, член-корреспондент РАН

Флеер Д.А., депутат Сахалинской областной думы

Черепахин В. Н., ветеран военной службы, член Союза журналистов СССР

Черепахина Б. И., ветеран труда

Штыров В. А., член Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Шушунова В. И., ответственный секретарь Южно-Сахалинского городского Совета ветеранов, несовершеннолетний узник концлагеря (Шауляй, Алитус — 1943−1944 гг.)

Щудло Т. Г., участник войны с Японией, генерал-майор в отставке, Председатель Совета Московского Комитета ветеранов войны

Якименко В. Г., ветеран боевых действий, полковник в запасе

Якунин А. Н., капитан дальнего плавания, экс-руководитель ряда рыбопромысловых объединений Дальневосточного, Азово-Черноморского бассейнов и федеральных органов власти

Яновский Ю. Н., рядовой, кавалер ордена Ленина

Янчук И. И., депутат Сахалинской областной думы

Яснев Ю. Н., подполковник в отставке, член редколлегии десятитомника «Живая память» Издательства «Патриот»; кавалер ордена «Красная Звезда»

Региональный общественный Фонд «Маршалы Победы». Председатель правления Сухарев А. Я.

Администрация МО «Южно-Курильский городской округ». И.о. мэра Бутаков К. Ю.

Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки». Председатель, генерал-лейтенант Соболев В. И.

Мурманская областная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Председатель Орешета М. Г.

РОО ветеранов Краснознаменного Северного флота. Председатель Президиума контр-адмирал Лосиков В. Т.

РОО ветеранов труда и работников рыбной отрасли. Председатель Старшинова М. Н.

Совет ветеранов Сахалинской области. Председатель Гльоговер З. В.

Южно-Сахалинский городской Совет ветеранов. Председатель Литвинов Н. И.

4.08.2018