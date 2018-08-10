Украинский министр: Незачем украинцам ездить в «отсталую феодальную» Россию

Киев, , 21:54 — REGNUM Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что его согражданам незачем ездить в Россию, а на границе двух стран должен быть санитарный кордон.

Такое заявление Омелян сделал 10 августа в эфире украинского телеканала «Прямой».

Известный своими экзотическими мыслями украинский министр сообщил телезрителям, что ему непонятно, что «украинцы могут делать в отсталой, феодальной стране», и посоветовал им ездить на заработки в Европу, где «предлагают намного лучшие зарплаты».

Развивая тему прекращения железнодорожного сообщения с Россией, Омелян заявил, что «в России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница».

Напомним, на заработки в Россию ездят миллионы граждан Украины, так как на родине для них нет работы или же она низкооплачиваемая.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в его ведомстве изучается возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией. Позднее его мысль творчески развил еще один украинский чиновник, посоветовавший полностью пресечь и автобусное сообщение с Россией.

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