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Львовскими трамваями с неоткрывающимися дверями занялась прокуратура

Общество

Открыто уголовное дело

Львовскими трамваями с неоткрывающимися дверями занялась прокуратура
Львов

Львов, Украина, 10 августа 2018, 21:35 — REGNUM  Прокуратура Львовской области расследует факт халатности чиновников городского совета Львова, купивших в Германии 30 старых трамваев, сообщили 10 августа на официальном сайте ведомства.

В конце июля выяснилось, что двери подержанных немецких трамваев открываются наружу и упираются прямо в платформу. Следовательно, для исправления ситуации необходимо подпиливать двери, либо менять платформы.

Напомним, 80% автобусов, курсирующих по улицам столицы Украины, нуждаются в замене. Изношены также 70% троллейбусов и 75% трамваев.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Львова получили «новые старые трамваи»

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