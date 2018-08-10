Два сотрудника киевского СИЗО предстанут перед судом за помощь бунтовщикам

Киев, , 21:04 — REGNUM Полиция расследует деятельность двух сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые оказывали поддержку боевикам украинского батальона МВД «Торнадо», сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак 10 августа на странице в социальной сети Facebook.

«Именно эти сотрудники привели «торнадовцев» в одну камеру и доставляли им запрещенные предметы», — сообщил Маслак.

Напомним, 9 августа в Лукьяновском СИЗО вооруженные ножами и молотками боевики батальона «Торнадо» захватили один из блоков в знак протеста против их перевода в разные тюрьмы. Бунт был подавлен спецназом. Во время беспорядков осужденные пытались облить бензином и поджечь одного из правоохранителей.

Позже при обыске у бандитов нашли самодельные взрывные устройства, холодное оружие, мангал и ноутбук.

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