Вспышка кори в Молдавии: заболели 20 детей

Кишинёв, , 20:39 — REGNUM Двадцать детей, большинство из которых жители Гагаузии и юга Молдавии, заболели корью. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в молдавском правительстве, вспышка заболевания была зафиксирована в летнем лагере, организованном в Унгенском районе Молдавии одной из религиозных общин.

По данным минздрава Молдавии, из 20 заразившихся детей лишь трое были частично привитыми.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип потребовал от минздрава принять срочные меры, чтобы устранить очаг кори и избежать распространения этого вируса. Ранее крупные вспышки кори произошли на территории соседних Украины и Румынии, где от заболевания скончались десятки людей и была объявлена эпидемия.