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Вспышка кори в Молдавии: заболели 20 детей

Общество

Ранее эпидемии заболевания были объявлены в Румынии и на Украине

Вспышка кори в Молдавии: заболели 20 детей
Карл Гун. Больное дитя. 1869

Кишинёв, 10 августа 2018, 20:39 — REGNUM  Двадцать детей, большинство из которых жители Гагаузии и юга Молдавии, заболели корью. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в молдавском правительстве, вспышка заболевания была зафиксирована в летнем лагере, организованном в Унгенском районе Молдавии одной из религиозных общин.

По данным минздрава Молдавии, из 20 заразившихся детей лишь трое были частично привитыми.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип потребовал от минздрава принять срочные меры, чтобы устранить очаг кори и избежать распространения этого вируса. Ранее крупные вспышки кори произошли на территории соседних Украины и Румынии, где от заболевания скончались десятки людей и была объявлена эпидемия.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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