Пятница, 10 Августа 2018 года
21:21:18 МСК

В Днепропетровске мужчина умер, не дождавшись скорой помощи

Общество

Врачи, приехали спустя час, когда было уже поздно

В Днепропетровске мужчина умер, не дождавшись скорой помощи
Иван Шилов © ИА REGNUM
Не скорая медицинская помощь

Днепропетровск, Украина, 10 августа 2018, 20:55 — REGNUM  В Днепропетровске мужчина, которому стало плохо, умер в двух минутах езды от ближайшего кардиологического центра, сообщило 10 августа издание Вести.

До приезда скорой случайные прохожие «качали» больному — делали ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Первая машина скорой помощи приехала к пациенту через 45 минут, после того, как полицейские подтвердили, что тот не пьяница.

На место происшествия приехали фельдшеры, которые не могли ничем помочь. Реанимобиль с необходимым оборудованием приехал через 55 минут после ухудшения состояния мужчины. Он умер в 35 лет от закупорки легочной артерии.

«Тромбоэмболия легочной артерии может привести к смерти очень быстро. Но в данном случае, если человек был в сознании, жил, дышал, родственники должны подавать иск и требовать экспертизы. Летальность при таком диагнозе не стопроцентна, шансы были», — прокомментировала ситуацию глава парламентского комитета по здравоохранению Ольга Богомолец.

Напомним, на Украине проводится реформа медицины, которая затронула систему скорой помощи. В недалеком будущем в бригадах не будет врачей, а только так называемые «парамедики» — люди без медицинского образования, задача которых не помочь больному на месте, а доставить его до ближайшей больницы. Учитывая, что значительная часть населения страны живет в сельской местности, а также ужасное качество украинских дорог, сокращение населения Украины в скором времени пойдет ещё более быстрыми темпами.

Читайте также: Даже Киев не обеспечен скорой помощью из-за отсутствия людей — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коммерциализация медицины, образования и культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить