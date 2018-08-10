В Калуге завершилась «итальянская забастовка» рабочих «Фольксвагена»

Калуга, , 20:19 — REGNUM В Калуге рабочие автомобильного завода «Фольксваген» приняли решение завершить стартовавшую в начале августа «итальянскую забастовку». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель профсоюзной организации Межрегиональный профсоюз работников автопрома (МПРА) в Калуге Дмитрий Трудовой.

Он отметил, что забастовка рабочих, длившаяся 10 дней, привела к нарушениям технологии сборки автомобилей.

«Подписали соглашение с работодателем. Появилась договоренность, что теперь работодатель будет согласовывать структурные изменения и вывод рабочих мест на аутсорсинг. И люди отказались от «итальянской забастовки». Однако из-за простоев в работе были случаи, когда машина сходила с конвейера не полностью собранной. После этого ее отправляли в «буфер», где она дожидалась комплектующих. Так, более 100 автомобилей Volkswagen Tiguan были дооснащены фарами, порогами и бамперами уже после схода с конвейера», — сказал Дмитрий Трудовой.

В представительстве Volkswagen, в свою очередь, данную информацию опровергли, заявив, что «все автомобили, которые выпускаются на заводе Volkswagen Group Rus, проходят строжайший контроль качества и соответствуют высоким стандартам качества, принятым в компании».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 августа на калужском автозаводе «Фольксваген» началась забастовка рабочих против предполагаемого вывода рабочих мест в аутсорсинг. По мнению активистов, нововведение могло привести к сокращению персонала. Первыми работать в режиме «итальянской забастовки» начали сотрудники логистики кузовного производства, затем к ним присоединились рабочие, занятые на перемещении грузов на сборочном производстве. В итоге скорость движения погрузчиков и штабелеров снизилась с принятых 10 км/ч до положенных нормами безопасности 5 км/ч.

Напомним, на заводе «Фольксваген» в Калуге работают 4715 человек: 2775 из них заняты на производстве и 1940 в офисе. В местное отделение МПРА входит около тысячи активистов. В «итальянской забастовке» принимали участие порядка 470 человек: 20 занятых на кузовном производстве и 450 человек, работающих на сборочном.

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