В Казахстане электронные учебники будут доступны с октября

Астана, , 20:16 — REGNUM Всех издателей учебников Казахстана обязали выпустить книги в электронном виде, и с октября 2018 года можно будет скачивать бесплатные версии учебников, сообщает 10 августа издание Zakon. kz со ссылкой на директора научно-практического центра «Учебник» министерства образования и науки республики Бейбиткуль Каримову.

Указания по поводу использования электронных учебников не поступало, поэтому школы вправе самостоятельно решать, можно ли приносить в школу планшет или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта директор департамента дошкольного и среднего образования министерства образования и науки Казахстана Шолпан Каринова заявила, что в 2018/2019 учебном году в 3, 6 и 8 классах казахстанских школ обновленные учебники будут сопровождаться электронной версией.

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