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За полгода численность городского населения Казахстана увеличилась на 1%

Общество

Численность сельского населения увеличилась на 0,1%

За полгода численность городского населения Казахстана увеличилась на 1%
Ken and Nyetta
Астана. Казахстан

Астана, 10 августа 2018, 20:18 — REGNUM  За шесть месяцев 2018 года численность городского населения Казахстана увеличилась на 1%, сообщает 10 августа аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

По данным ведомства, численность сельского населения за отчетный период увеличилась на 0,1%. По состоянию на 1 июля 2018 года в Казахстане проживало 18,27 млн человек. Это на 0,63% больше, чем 1 января 2018 года.

В начале 2018 году на селе проживало 42,6% казахстанцев. Десять лет назад этот показатель составлял 46,9%.

Как сообщал ИА REGNUM, в январе-апреле в Казахстане родились 124,3 тыс. человек, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,7.

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