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Вербовали наркокурьеров: ФАС завела дело по факту уличной рекламы на Урале

Общество

В Екатеринбурге на рекламных щитах одно из кадровых агентств объявляло о поиске сотрудников. Местные жители обратились по указанным контактам и выяснили, что таким образом вербуют распространителей наркотиков

Вербовали наркокурьеров: ФАС завела дело по факту уличной рекламы на Урале
stevepb
Наркотики

Екатеринбург, 10 августа 2018, 19:40 — REGNUM  В Екатеринбурге свердловское управление ФАС возбудило дело по факту распространения рекламы запрещённых услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Напомним, скандал разразился в мае. Подозрительные рекламные баннеры граждане обнаружили на улице Большакова. Некое кадровое агентство «Филин» набирало кадровых агентов. Местные жители обратились по указанным в объявлении контактам и выяснили, что таким образом вербуют распространителей наркотиков

23 мая баннеры уже были убраны. Полиция занялась выяснением всех обстоятельств их появления. А сейчас последовала и реакция ФАС. Дело о нарушении рекламного законодательства возбуждено в отношении двух ООО: «Проспект Медиа» и «Хэт-Трик». Оно будет рассмотрено 4 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал на Урале: наркокурьеров вербуют открыто и легально?

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