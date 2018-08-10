Европейскому университету в Петербурге вернули лицензию

Санкт-Петербург, , 19:11 — REGNUM Европейский университет в Петербурге получил новую лицензию на образовательную деятельность. Соответствующий приказ издал Рособрнадзор.

Это произошло после того, как вуз посетила выездная комиссия надзорного ведомства. Заявку на новую лицензию ЕУСПб пришлось подать после того, как в 2017 году ему запретили образовательную деятельность. Нарушения, на которые указывал Рособрнадзор, в ЕУ называли формальностью, но оспорить отзыв лицензии через суд не удалось. Около года ЕУ провел в статусе исследовательского учреждения.

В вузе отметили, что к последней инспекции подошли самым тщательным образом.

Добавим, несмотря на возвращение лицензии ЕУ не сможет поселиться на прежнем месте. Раньше вуз располагался в особняке Кушелева-Безбородко, но Смольный отобрал это здание, так как счел, что ЕУ привел исторический памятник в неподобающее состояние. В ЕУ полагают, что отъем здания — Малого Мраморного дворца — в центре города и был изначальной целью выселения вуза. Сейчас университет переехал на Гагаринскую улицу.

Добавим, сегодня Рособрнадзор также запретил прием студентов в несколько негосударственных учебных заведений, среди которых — Санкт-Петербургский институт экономики и управления.