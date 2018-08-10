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Пик отпускного сезона в Италии: гостиницы забронированы на 88%

Общество

Эксперты считают, что летний сезон для итальянского туризма пройдет успешно

Пик отпускного сезона в Италии: гостиницы забронированы на 88%
Дмитрий Тимонин © ИА Красная Весна
Побережье в Италии

Рим, 10 августа 2018, 19:09 — REGNUM  В период массовых отпусков, пик которых традиционно приходится в Италии на 15 августа (праздник Успения Богородицы), уже забронировано 88% средств размещения туристов, сообщает в пятницу, 10 августа, La Repubblica со ссылкой на результаты профильного экспертного исследования.

На морских курортах доля забронированных онлайн гостиничных номеров и других средств размещения достигает 93%. В горной местности аналогичный показатель составляет 90%. Из всех регионов страны наибольшей популярностью пользуется Сардиния (93%).

Эксперты ожидают, что по итогам лета отдыхающие проведут на курортах страны 218,9 млн «человекодней», что на 4,5 млн больше, чем годом ранее. Число иностранцев на курортах растет быстрее, чем число местных граждан, отмечает La Repubblica.

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Экономика Италии
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