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В Казахстане призвали совместно решать экологические проблемы Каспия

Общество

12 августа в казахстанском городе Актау состоится саммит прикаспийских государств

В Казахстане призвали совместно решать экологические проблемы Каспия
Doron
Каспийске море

Астана, 10 августа 2018, 22:29 — REGNUM  Браконьерство и добыча полезных ископаемых в Каспийском море могу изменить экологию моря — за последние десять лет количество осетровых на Каспии уменьшилось в 2,5 раза, передает 10 августа телеканал «Астана».

Научный сотрудник ГУ «Библиотека первого президента Казахстан» Осман Досов отметил, что если все пять прикаспийских государств не будут бороться с явлением броса хищного медузообразного животного, то Каспий может потерять свою кильку.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в казахстанском городе Актау состоится саммит прикаспийских государств, в ходе которого планируется подписание Конвенции о правовом статусе Каспия, которая включает документ о сотрудничестве в области защиты биоресурсов.

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Каспий
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