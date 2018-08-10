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На мемориале «Гнездиловская высота» открыли стелу «Рубеж воинской доблести»

Общество

Мероприятие завершилось торжественной церемонией перезахоронения останков воинов, найденных поисковиками на Гнездиловской высоте

На мемориале «Гнездиловская высота» открыли стелу «Рубеж воинской доблести»
Иллюстрация: Zskaluga.ru
Памятная стела «Рубеж воинской доблести»

Спас-Деменск, Калужская область, 10 августа 2018, 18:58 — REGNUM  В Калужской области 10 августа в канун 75-летия освобождения Спас-Деменского района от немецко-фашистских захватчиков на мемориале «Гнездиловская высота» состоялось торжественное открытие памятной стелы «Рубеж воинской доблести». об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

В годы Великой Отечественной войны Гнездиловская высота стала символом мужества бойцов и командиров Красной армии: здесь закрепились свыше тысячи эсесовцев и место считалось неприступным. Выбить фашистов удалось благодаря неожиданной атаке красноармейцев. Таким образом открылся путь на Ельню, Смоленск и Белоруссию.

Как заявил на открытии стелы председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин, рубеж отмечен одними из самых трагических и кровопролитных боев при обороне Москвы.

«Много воинов погибло, и мы должны с благодарностью чтить их память. С тем, чтобы эта память сохранялась, депутаты областного парламента приняли решение о присвоении почетных званий «Город и рубеж воинской доблести» местам, где проходили кровопролитные сражения. Важно, чтобы сюда, на мемориал, приходили молодые люди и помнили, как война отразилась на жизни нашего народа», — отметил он.

Мероприятие завершилось торжественной церемонией перезахоронения останков воинов, найденных поисковиками на Гнездиловской высоте.

Напомним, на территории мемориала «Гнездиловская высота» покоится прах более 7 тыс. бойцов, погибших при взятии рубежа. Каждый год здесь поднимают новые останки. Работают и местные, и смоленские поисковые отряды. Также здесь ежегодно проходят «Вахты памяти».

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