На мемориале «Гнездиловская высота» открыли стелу «Рубеж воинской доблести»

Спас-Деменск, Калужская область, , 18:58 — REGNUM В Калужской области 10 августа в канун 75-летия освобождения Спас-Деменского района от немецко-фашистских захватчиков на мемориале «Гнездиловская высота» состоялось торжественное открытие памятной стелы «Рубеж воинской доблести». об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

В годы Великой Отечественной войны Гнездиловская высота стала символом мужества бойцов и командиров Красной армии: здесь закрепились свыше тысячи эсесовцев и место считалось неприступным. Выбить фашистов удалось благодаря неожиданной атаке красноармейцев. Таким образом открылся путь на Ельню, Смоленск и Белоруссию.

Как заявил на открытии стелы председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин, рубеж отмечен одними из самых трагических и кровопролитных боев при обороне Москвы.

«Много воинов погибло, и мы должны с благодарностью чтить их память. С тем, чтобы эта память сохранялась, депутаты областного парламента приняли решение о присвоении почетных званий «Город и рубеж воинской доблести» местам, где проходили кровопролитные сражения. Важно, чтобы сюда, на мемориал, приходили молодые люди и помнили, как война отразилась на жизни нашего народа», — отметил он.

Мероприятие завершилось торжественной церемонией перезахоронения останков воинов, найденных поисковиками на Гнездиловской высоте.

Напомним, на территории мемориала «Гнездиловская высота» покоится прах более 7 тыс. бойцов, погибших при взятии рубежа. Каждый год здесь поднимают новые останки. Работают и местные, и смоленские поисковые отряды. Также здесь ежегодно проходят «Вахты памяти».