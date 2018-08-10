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На дорогах Италии начали образовываться «отпускные пробки»

Общество

В Италии – разгар сезона отпусков

На дорогах Италии начали образовываться «отпускные пробки»
Hans
Пробка на дороге

Рим, 10 августа 2018, 18:57 — REGNUM  В эти выходные сезон отпусков в Италии выходит на свой пик, в связи с чем выходные пробки на ряде магистралей еще до начала выходных достигают максимальных значений, сообщает Rainews в пятницу, 10 августа.

Самые большие пробки наблюдаются на дорогах, ведущих ко всем трем морским побережьям (Адриатического, Тирренского и Ионического морей).

Затруднения наблюдаются и на магистралях, по которым граждане Италии едут отдыхать за границу — по направлению к границам с Францией, Словенией и Хорватией.

Предполагается, что большая часть граждан уедут на курорты и за границу в течение субботы, и уже с полудня воскресенья ситуация на дорогах отчасти нормализуется.

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Экономика Италии
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