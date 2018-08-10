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Пожар в карельской церкви: власти не хотят заниматься сложными памятниками

Общество

Памятникам деревянной архитектуры нужна особая забота, но государство не хочет с ними возиться, отмечает глава петербургского отделения Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест Сергей Горбатенко

Санкт-Петербург, 10 августа 2018, 18:49 — REGNUM  Памятникам деревянной архитектуры нужна особая забота, и проблемы с их сохранностью вызваны тем, что государство не хочет с ними возиться, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 10 августа, глава петербургского отделения Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест Сергей Горбатенко, комментируя пожар в карельской деревянной церкви XVIII века.

Как сообщалось ранее, Успенская церковь в Кондопоге, памятник заонежской деревянной архитектуры, была полностью уничтожена в результате пожара. На месте работают специалисты МЧС и Следственного комитета.

Ситуация в сфере охраны деревянной архитектуры у нас, мягко выражаясь, неблагоприятная. Чаще всего такие памятники просто бросают, они начинают разрушаться, а потом загораются — иногда случайно, а иногда, возможно, и намеренно.

Проблема в том, что наша система охраны наследия не поощряет сохранение таких памятников. Им нужна особая забота, с ними нужно возиться. Возиться никто не хочет.

Было много разговоров о продажах таких памятников за один рубль с соответствующими обременениями. Но об эффективности этой программы пока ничего не слышно.

При этом охрану деревянных памятников вполне можно обеспечить. Им нужны особые технологии, и они существуют. И в пример можно привести не только страны Скандинавии, но и Турцию. Там это является фактически государственной программой.

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Защита культурного наследия
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