Чиновникам Салехарда напомнили о героях Великой Отечественной

Салехард, , 18:12 — REGNUM Жители Салехарда выложили в социальных сетях фотографии городского мемориала Победы. На них видно, что Вечный огонь потух, на плитах частично стерлись фамилии ямальцев, участвовавших в Великой Отечественной войне. Сотрудники горадминистрации столицы Ямала по сигналу провели инспекцию в парке Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Фамилии солдат на большинстве плит действительно оказались плохо видны. Специалисты предложили три варианта краски разного состава.

«На данный момент на две фамилии нанесён один вид краски, в ближайшее время будут опробованы другие виды краски. Посмотрим, как она будет реагировать. Ведь там внизу лак, и как он среагирует с краской неизвестно. Она может вспухать или отлетать», — пояснил начальник отдела по благоустройству города МКУ «СДЕЗ» Сергей Ключников.

Решили обновить фамилии сразу на всех 52 мемориальных плитах. Что касается потухшего Вечного огня, то он загорится, когда газовики ликвидируют аварию.

Также в мэрии Салехарда сообщили, что в районе набережной реки Шайтаки появится аллея памяти героической комсомольской организации «Молодая гвардия». Кроме того, планируется изготовление монумента, посвященного отважным молодогвардейцам.

«Молодая гвардия» — советская подпольная антифашистская молодёжная организация, которая действовала в годы Великой Отечественной войны в городе Краснодоне. Вскоре после оккупации города фашистами 20 июля 1942 года комсомольцы Краснодона объединились в борьбе с захватчиками. Их организация «Молодая гвардия» насчитывала более 100 юношей и девушек, самому младшему из которых было 14 лет.

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