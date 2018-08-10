Власти Болоньи выделили мусульманской общине здание со скидкой 90%

Болонья, Италия, , 17:39 — REGNUM Власти Болоньи предоставили мусульманской общине здание в аренду на 99 лет и со скидкой в 91%, сообщил на своей странице в Twitter в пятницу, 10 августа, лидер партии «Лига», вице-премьер Маттео Сальвини.

Сальвини разместил на своей странице ссылку на соответствующую статью в издании La Verita. Он отметил, что решение местных властей (большинство в местном совете имеет ныне оппозиционная Демократическая партия) вызвало «справедливое негодование горожан».

«Новые мечети? Спасибо, нет», — добавил Сальвини.

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Ранее в интервью Al Jazira вице-премьер заявил, что в Италии могут быть построены новые мечети, но только в том случае, если строительство не будет нарушать закон, а мечети станут «местами мира». Министр также отметил, что финансирование строительства должно быть «прозрачным».