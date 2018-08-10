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Казахстан планирует добывать полезные ископаемые на острове Возрождения

Общество

Северная часть острова принадлежит Казахстану, южная – Узбекистану

Казахстан планирует добывать полезные ископаемые на острове Возрождения
Julo
Остров Возрождения. Казахстан

Астана, 10 августа 2018, 20:27 — REGNUM  Казахстан проведет повторное эпидемиологическое исследование бывшего острова Возрождения в Аральском море для передачи земель в хозяйственные нужды, сообщает 10 августа издание Informburo со ссылкой на председателя комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики Жандарбека Бекшина.

Северная часть острова принадлежит Казахстану, южная — Узбекистану. Его общая площадь составляет 200 квадратных километров. В советское время на острове находился биохимический полигон.

Бекшин добавил, что на протяжении 25 лет ни одного заболевания инфекциями из-за посещения острова не было зарегистрировано. На остров планируют построить понтонный мост и добывать полезные ископаемые.

Отметим, казахстанская часть острова Возрождения составляет 70 квадратных километров. С 1936 по 1992 год на острове действовал биохимический полигон.

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Проблема Аральского моря
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