Блог российского космонавта Артемьева покорил иностранных зрителей

Москва, , 18:30 — REGNUM Пользователи Reddit обратили внимание на YouTube-канал российского космонавта-испытателя Олега Артемьева. После этого в блоге, о котором раньше мало кто знал, резко поднялись просмотры.

Пользователь theinternetftw опубликовал в разделе r/space на Reddit ролик «Самый длинный маршрут на МКС», опубликованный на канале Артемьева. Юзер отметил, что в блоге очень много видеозаписей со станции, но их почему-то никто не смотрит.

«Никто не знает об этом канале. Он опубликовал последнее видео из космоса пять часов назад, но у него 17 просмотров. Хотя на прошлой неделе он провёл экскурсию по МКС», — пишет theinternetftw.

Пользователи Reddit высоко оценили канал Артемьева. Запись с его роликом набрала более 83 тыс. голосов, а ролик, прикрепленный к ней, — более 230 тыс. просмотров. Юзеры обратили внимание, что во время экскурсии по МКС космонавт говорил про каждого коллегу: «Один из лучших людей на станции». По мнению пользователей, это очень трогательно и в то же время весело. Они пришли к выводу, что Олег — «лучший друг», с которым они пока не знакомы лично. Некоторые даже отметили, что космонавт обманул своих коллег, так как лучший человек на станции — именно он.

В комментариях к видео англоязычные пользователи благодарят Артемьева за то, что он ведёт такой блог. Они отмечают, что им не только понравилось смотреть видео космонавта, но и видеть так близко друг к другу флаги России, Германии и США.

«Спасибо вам, Олег. У России и США могут быть разногласия, но наши правительства просто не общаются с нами как с личностями. Вы — товарищ, и я ценю всё, что делаете для нашей планеты. Космонавты — герои», — пишет Джастин.

В то же время пользователи пишут, что канал Олега — наглядный пример того, как плохо работают алгоритмы продвижения в YouTube.

«Спасибо, YouTube, что выносишь действительно продуманный контент на центральное место своей платформы. О, подождите, я забыл, что у вас нет такого места», — возмутился Рекс Л.

После записи на Reddit просмотры на канале Олега Артемьева заметно выросли. Только один из последних пяти роликов набрал пока меньше 10 тыс. просмотров.

Олег Артемьев — космонавт-испытатель «Роскосмоса». Свой первый полёт совершил в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-12М» с марта по сентябрь 2014 года. Второй полёт начался 21 марта 2018 года. На этот раз Артемьев полетел в качестве командира корабля «Союз МС-08». Космонавт активно рассказывает о жизни на МКС не только на своём канале в YouTube, но и в других социальных сетях.

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