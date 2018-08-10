Вице-мэр Оренбурга взят под стражу

Оренбург, , 16:57 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 10 августа, Ленинский районный суд города рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении вице-мэра Геннадия Борисова, обвиняемого в коррупции. Следствие требовало заключить фигуранта коррупционного уголовного дела под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. В СИЗО Борисов проведет месяц и 29 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов был задержан 8 августа. Он стал фигурантом уголовного дела.

СУ СКР сообщает, что чиновник задержан с поличным при получении 2 млн рублей от гендиректора одной из фирм. По данным силовиков, в обмен за денежное вознаграждение предполагалось общее покровительство фирме в сфере строительства. Вице-мэру инкриминируют вымогательсттво крупной взятки в составе группы лиц по предварительному сговору.

Информресурсы сообщают, что после задержания Геннадия Борисова и бесед с губернатором и силовиками, 9 августа, глава Оренбурга Евгений Арапов ушёл на больничный.

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