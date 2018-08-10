Землю под торговые объекты в Астане будут распределять через блокчейн

Астана, , 16:59 — REGNUM Аукционы на земельные участки в Астане будут проводиться с использованием блокчейн-технологий, сообщает 10 августа издание InformBuro со ссылкой на председателя правления АО «Astana СПК» Нурлана Жакупова.

По его словам, все аукционы и распределение участков будут проходить в режиме онлайн. В настоящее время аукционы проводятся без использования цифровых технологий. В ходе аукциона арендная плата одной торговой точки может вырасти с 20 тыс. тенге (3 735 рублей) до нескольких миллионов тенге.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в телекоммуникационной компании «Казахтелеком» заявили, что планируют вступить в национальную ассоциацию блокчейна и криптотехнологий. Компания планировала сформировать единые правила для работы на этом рынке.

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