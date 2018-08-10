Экспедиция «Волховский фронт. Чудово» объединит поисковиков из восьми стран

с. Спасская Полисть, Новгородская область, , 16:42 — REGNUM Международная военно-историческая экспедиция «Волховский фронт. Чудово» начала свою работу сегодня, 10 августа, у села Спасская Полисть Чудовского района Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе поисковой экспедиции «Долина», поисковые работы пройдут на местах боёв Волховского фронта в период проведения Любанской наступательной операции 1942 года.

Бои у Спасской Полисти отличались особой ожесточенностью, при попытке прорыва обороны немецких войск здесь понесли большие потери соединения 59-й и 2-й ударной армии РККА.

В поиске останков солдат примут участие более 600 поисковиков из России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии.

Только от России в экспедиции примут участие отряды из 30 регионов, а также военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона Западного военного округа МО РФ.

«Одна из главных задач экспедиции — объединение усилий поисковиков стран СНГ и постсоветского пространства, выработка общих подходов к полевой и архивной работе. В рамках учебной программы «Школа поисковика» юные поисковики учатся работать с базами данных, обращаться с щупом и металлодетектором, читать солдатские медальоны, узнают от антропологов особенности строения скелета человека, и на практике научатся применять полученные знания», — прокомментировали в «Поисковом движении России».

Церемония захоронения останков солдат, найденных в ходе экспедиции, запланирована на 23 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области поисковые работы на местах боёв Великой Отечественной войны впервые были начаты 50 лет назад, когда неравнодушные люди во главе с Николаем Орловым вышли в леса и болота Мясного Бора и на свой страх и риск начали искать и хоронить безымянных солдат, возвращать их имена, сообщать родственникам об их судьбе.

С тех пор в Новгородской области преданы земле останки более 100 тыс. солдат и офицеров, установлены имена 20 тыс. из них. В ходе весеннего этапа Вахты Памяти в Новгородской области, по предварительным данным, обнаружены и эксгумированы останки 1370 советских солдат и офицеров. Найдены 83 личных медальона погибших военнослужащих, 20 из которых уже прочитаны в условиях полевых лагерей.