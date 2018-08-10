Жителей Свердловской области научат ингушским танцам и угостят мёдом

Екатеринбург, , 16:27 — REGNUM Выступление Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», мастер-классы народных умельцев, знакомство с блюдами национальной ингушской кухни. Все это ждёт жителей Свердловской области, которые станут гостями Дней культуры Ингушетии. В течение 10 дней, с 9 по 19 августа, они пройдут в пяти городах: Екатеринбурге, Тугулыме, Ирбите, Каменске-Уральском, Реже, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе постоянного представительства Республики Ингушетия при президенте РФ в Москве.

Мероприятия, посвященные Ингушетии, проводятся в Свердловской области уже на протяжении пяти лет. Однако на этот раз их масштаб значительно шире, прокомментировал полномочный представитель РИ в Уральском федеральном округе Куреш Аушев предстоящие события. По его словам, все, кто придет на праздник ингушской культуры, смогут отведать ингушского меда и яблок, выращенных в крупнейшем в Европе агропромышленном комплексе «Сад-гигант Ингушетия».

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Для уральцев устроят мастер-классы по ингушским танцам и фотосессии в традиционных ингушских костюмах, познакомят с блюдами национальной кухни. В каждом из пяти городов Свердловской области будут организованы выставки картин ингушских художников, в том числе уникальных картин из рыбьей кожи.

Финишируют дни культуры Ингушетии гала-концертом в честь 295-летия Екатеринбурга, который состоится 18 августа на Октябрьской площади у Театра драмы.

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