В ДНР с 2019 года введут обязательную школьную форму

Донецк, , 15:56 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) в 2019 году введут обязательную школьную форму, заявил глава республики Александр Захарченко, сообщает 10 августа «Донецкое агентство новостей».

По его словам, государство частично обеспечит школы школьной формой, которая будет введена в учебном году 2019−2020. Отмечается, что ранее пробный проект уже был запущен в 12 школах и лицеях ДНР: они получили школьную форму, сшитую в республике. Таким образом, около 3 тыс. учеников получили школьную форму. Также восемь учебных заведений Донецка и Макеевки уже заключили соглашения с тремя республиканскими фабриками на производство формы.

Напомним, о планах ввести обязательную школьную форму Захарченко заявлял в 2017 году.