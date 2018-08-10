Верхние этажи Дома Изотова в Петербурге почти разобрали

Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Верхние этажи дореволюционного здания на Кирилловской улице, 23, в Петербурге почти разобрали. Об этом ИА REGNUM сообщили градозащитники. Демонтаж собираются завершить к концу недели, затем подрядчик вывезет строительный мусор и подготовит здание к перепроектированию. Начать восстановление здания планируют в январе 2019 года.

Как отмечают активисты, КГИОП предложил разобрать оставшиеся три этажа исторического дома. При этом технические специалисты, привлеченные ВООПИиК, настаивают на том, что несущая способность фасадов сохранилась, поэтому в разборке здания нет необходимости.

«Создаётся впечатление, что Жилищный комитет не оставляет надежд разобрать историческое здание полностью. Комитет и подведомственный ему Центр доступного жилья планируют проведение до конца месяца дополнительного обследования фундаментов и стен здания», — заявляют активисты.

Заметим, градозащитников и экспертов, выступающих за сохранение здания, пригласили к участию в освидетельствовании конструкций.

В Жилищном комитете отмечают, что дом №23 по Кирилловской улице был возведен в 1907 году, но он не является объектом культурного наследия, в 2008 году его признали аварийным и подлежащим сносу.

Тем не менее, в августе 2013 года было принято решение спасти дом и реконструировать его. Здание находится в зоне исторической застройки ОЗРЗ-2. Дом включили в перечень объектов для капитального ремонта. Центр доступного жилья Петербурга заказал работы по обследованию объекта и проект капремонта.

«В процессе выполнения работ по капитальному ремонту с перепланировкой квартир были выявлены дефекты в конструкциях, что потребовало дополнительных неотложных технических мероприятий по ликвидации аварийной ситуации», — пояснили в Жилищном комитете.

4 апреля 2018 года на заседании рабочей группы в КГИОП было решено, что в доме №23 по Кирилловской улице можно разобрать отдельные аварийные конструкции «с максимальным сохранением исторических элементов, сохранивших несущую способность и восстановлением внешнего облика здания».