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В Узбекистане планируют создать ассоциацию народной медицины

Общество

Ассоциация народной медицины будет проводить исследования для изучения наследия узбекской народной медицины

Ташкент, 10 августа 2018, 16:03 — REGNUM  Министерство здравоохранения Узбекистана предложило создать в стране ассоциацию народной медицины. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления президента республики, опубликованном 10 августа на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

В документе отмечается, что народная медицина не имеет механизмов правового регулирования. Планируется, что ассоциация народной медицины будет проводить исследования для изучения наследия узбекской народной медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае вышло постановление правительства Узбекистана, в рамках которого в Бухарской области республики планируется построить туристический комплекс имени средневекового ученого и философа Абу Али ибн Сины (Авиценны). В комплекс будет включен центр народной медицины.

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Медицина
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