Симферополец, которого выгоняют из самостроя: власти не слышат нас

Симферополь, , 15:46 — REGNUM На акцию протеста в форме поджога собственной одежды жителя Симферополя Ватана Карабаша вынудила отрешённая позиция властей города, а также компании, которая занимается строительством нового микрорайона «Крымская роза» на месте домов крымских татар. Об этом он сам рассказал 10 августа на пресс-конференции в Симферополе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Всё началось, когда на массиве «Стрелковая», сотрудники фирмы «Акура» начали устанавливать забор вокруг наших домов. Ситуация достигла точки кипения, протестовали все жители. Нас пригласили в администрацию Симферополя, чтобы обсудить проблему и найти компромисс. Но когда мы туда пришли, то не стали нас слушать. И это уже не первый раз», — отметил симферополец.

По его словам, своими действиями он только хотел привлечь внимание общественности к проблеме людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года в Симферополе началось строительство микрорайона «Крымская роза», поэтому все частные дома, расположенные там подлежат сносу. Однако местных жителей, захвативших произвольно земельные участки во времена Украины, ситуация не устраивает. Люди добиваются документального оформления своих домов более 10 лет и в 2016 году уже выиграли два судебных иска по данному вопросу. 3 августа обстановка накалилась до предела: местный житель в знак протеста поджёг свою одежду перед зданием администрации Симферополя. Мужчину быстро потушили его соратники и доставили в больницу с незначительными травмами.

Читайте ранее в этом сюжете: Дошло до огня — крымские татары против произвола администрации Симферополя