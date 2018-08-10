«Варвары на руинах»: челябинцы возмущены порчей памятника Курчатову

Челябинск, , 15:46 — REGNUM Появление в Челябинске скейт-парка возле памятника «отцу» советской атомной бомбы Игорю Курчатову не заставило молодежь со скейтами покинуть облицованный камнем постамент. Жители и краеведы возмущены не столько «варварством» подростков, сколько поощрением этого явления со стороны властей.

«Знаю, что госкомитет [охраны объектов культурного наследия] написал в администрацию города — ответа до сих пор нет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM челябинский краевед Юрий Латышев.

Латышев, известный в городе как защитник старинных зданий и монументов, напомнил о постановлении главы региона Бориса Дубровского, которое запрещает строительство объектов в охранной зоне памятников, включая монтаж некапитальных сооружений.

«О «Шаурме» и говорить нечего — наглость беспредельная, — сокрушается краевед из-за появившегося у памятника мрачноватого киоска. — Таких павильонов тоже не должно быть в охранной зоне, ни временных, ни постоянных. Это тоже чётко оговаривается в постановлении Дубровского».

Состояние памятника, а он включён в единый реестр объектов культурного наследия РФ, огорчает и пользователей соцсетей.

«Такое чувство, что смотрю на варваров на величественных руинах отжившей своё цивилизации. Разрушение историко-культурного наследия ради сиюминутных экономических интересов и простой глупости идет полным ходом», — пишет в соцсети «ВКонтакте» администратор паблика «История Урала в фотографиях…» Дмитрий Пермяков.

«Физкультура — это отлично, физкультура для детей — отлично вдвойне, но всему свое место», — отмечает Ольга Б.

«Бескультурье процветает!» — выражает свое негодование Татьяна Б.

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Ответственность за состояние памятников лежит на администрации города, пишут другие пользователи. Горожане считают, что нужно отремонтировать и огородить монумент.

Юрий Латышев обратился не только в госкомитет охраны объектов культурного наследия, но и в прокуратуру. Краевед просит демонтировать скейт-парк и привлечь к ответственности главу управления по физкультуре, спорту и туризму Евгения Иванова и заммэра по соцразвитию Игоря Лопаткина. По его словам, они допустили установку скейт-парка.

Комментариев чиновников пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году возле памятника Курчатову начали строить очередной для Челябинска торговый комплекс. Внешний вид архитектурно-скульптурной композиции, максимальная высота которой 27 метров, оказался безнадежно испорчен. Летом 2017 года в нескольких десятках метров от ТК началась новая стройка. Скейт-парк за памятником соорудили в июле 2018 года.

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