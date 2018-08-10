Новый клип-пародия на советское время Little Big вышел в топ YouTube

Москва, , 15:51 — REGNUM Новый клип петербургской рейв-группы Little Big на песню Faradenza занял второе место во вкладке «Тренды» на YouTube. Всего за сутки ролик набрал 2 млн просмотров и более 12 тыс. комментариев.

Действие клипа происходит в советском санатории «Заря». Главный герой в исполнении солиста группы Ильи Прусикина покоряет всех обитательниц санатория, получает в столовой большую порцию картофельного пюре и даже выигрывает конкурс бодибилдеров, несмотря на отсутствие большой мышечной массы. Как выясняется в финале, причина такого успеха — духи Faradenza. Впрочем, образ героя тоже вряд ли остался бы без внимания: трикотажное поло в духе 70−80-х, шорты на ремне, сандалии с высокими бежевыми носками и зачёсанные назад волосы. Помимо Ильи Прусикина, в клипе снялась новая вокалистка Little Big Софья Таюрская в образе ретро-дивы.

Многим пользователям понравился ролик. Некоторые из них признаются, что не могут остановиться и пересматривают ролик по несколько раз. Еще больше юзеров столкнулись с тем, что песня засела у них в голове, несмотря на непонятные слова.

«Засело в голове: рааа-та-та-та рааа-та-та-та!» — пишет Григорий С.

Некоторые пользователи приняли клип за рекламу духов. Однако Faradenza — выдуманный парфюм, поэтому музыкантам предложили подумать над выпуском собственной линейки реальных духов. По мнению пользователей, после такого клипа желающих приобрести парфюм найдётся много.

Впрочем, не все оказались в восторге от ролика. Некоторые юзеры считают, что пародии на советское время — «слишком заезженная тема», которую в последнее время используют в своих роликах многие музыканты. Кто-то и вовсе обвинил Little Big в плагиате. По мнению Алексея Ж., трек очень похож на песню «Выпускной» группы «Руки вверх».

«Чет так себе. Раньше было «Вау!» с первых секунд. А тут весь клип ни то ни се. Да и песня такая же», — считает Юрий К.

В конце мая группа выпустила альбом Antipositive, Pt.1, в который вошли восемь композиций, в том числе нашумевшая LollyBomb. Клип на эту песню рассказывает о любви северокорейского лидера Ким Чен Ына к ядерным бомбам. Ролик собрал 33 млн просмотров и выиграл в номинации Best Music Video на кинофестивале Global Film Festival Awards в Лос-Анджелесе.

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