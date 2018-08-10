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В Лондоне выставлена на продажу бывшая резиденция жены Вильгельма IV

Общество

Стоимость замка составляет три миллиона долларов

Лондон, 10 августа 2018, 15:21 — REGNUM  В Великобритании выставлена на продажу бывшая резиденция супруги короля Вильгельма IV Аделаиды Саксен-Мейнингенской, передаёт 10 августа агентство Bloomberg.

Как сообщается, замок под названием Dowding Suite в Лондоне имеет площадь 670 квадратных метров, а с прилегающей к нему парковой территорией — 230 тысяч квадратных метров.

В трёх этажах здания расположены просторная гостиная, несколько спален, гардеробная, кухни и ванные комнаты. Верхний этаж имеет выход на крышу с террасой. Из окон замка открывается вид на Лондон, а во дворе на газоне находятся два истребителя времён Великой Отечественной войны. Под зданием организована подземная парковка.

Отмечается, что во время войны в здании располагался командный пост военно-воздушных сил Великобритании. Десять лет назад в замке были проведены реставрационные работы.

По информации издания, цена недвижимости составляет $3 млн (198 млн рублей).

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