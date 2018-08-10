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Бразилия достигла показателя убийств в 30,8 на 100 тыс. населения

Общество

То есть каждый день в стране убивают в среднем 175 человек

Бразилия достигла показателя убийств в 30,8 на 100 тыс. населения
Цитата из к/ф «Город Бога» реж Фернанду Мейреллиш, Катя Лунд. 2002. Бразилия, Франция
Убийца

Бразилиа, 10 августа 2018, 15:26 — REGNUM  2017 год стал рекордно жестоким в Бразилии, передает телеканал TeleSur 10 августа.

Согласно докладу неправительственной организации «Бразильский форум общественной безопасности», в течение 2017 года в стране было зарегистрировано 63 880 убийств — это на 3% больше, чем в 2016 году, который в свое время побил рекорд. То есть в среднем в Бразилии ежедневно убивают 175 человек. Показатель преднамеренных убийств впервые достиг 30,8 на 100 тыс. жителей.

Также в отчете отмечается увеличение сразу на 20% по сравнению с 2016 годом число смертей в ходе вмешательства полицейских: в 2017 году от их рук погибли 5 144 человека. Кроме того, 82 684 человека пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года президент Бразилии Мишель Темер подписал указ о введении войск в штат Рио-де-Жанейро для борьбы с возросшей организованной преступностью.

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Организованная преступность в Латинской Америке
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