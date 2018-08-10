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Кузбасские синоптики предупредили жителей региона о дожде, ветре и граде

Общество

По региону разослано штормовое предупреждение

Кузбасские синоптики предупредили жителей региона о дожде, ветре и граде
Илья Дубровин © ИА Красная Весна
Кузбасс

Кемерово, 10 августа 2018, 15:06 — REGNUM  В Кемеровской области по данным Гидрометцентра, в субботу, 11 августа, во второй половине дня с сохранением на ночь ожидается шквалистый ветер до 20−25 м/с., в отдельных районах региона — небольшие дожди, грозы, град, ночью и утром местами туман.

«При ухудшении погодных условий: во время грозы, града и при усилении ветра, по возможности, находитесь в помещении. Не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. Обратите внимание на надежность крепления съемных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра», — предупреждает главное управление МЧС России по Кузбассу.

Отметим, что ухудшение погоды прогнозируется практически во всех регионах Западной Сибири. Так, в Новосибирской области днём 11 августа и ночью 12 августа ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер. Такая же погода прогнозируется в Томской области, Алтайском крае и Горном Алтае.

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