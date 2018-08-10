Петросян поблагодарил всех за поддержку во время бракоразводного процесса

Москва, , 15:06 — REGNUM Российский юморист Евгений Петросян поблагодарил всех, кто поддерживает его во время бракоразводного процесса с Еленой Степаненко, об этом артист заявил в эфире «Вестей».

Юморист выразил надежду, что они со Степаненко придут к согласию и взаимовыгодному мирному разрешению этого вопроса.

«Я хочу сердечно поблагодарить всех, кто поддерживает меня», — добавил Петросян.

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Напомним, Хамовнический суд Москвы в рамках бракоразводного процесса наложил обеспечительный арест на все совместно нажитое имущество Петросяна и Степаненко.

Супруги прожили в браке более тридцати лет. Иск по разделу имущества, совместно нажитого с супругом, Степаненко подала в суд в июле, попросив взыскать с Петросяна более 80% имущества. Рассматривать дело о разводе и разделе имущества юмористов суд начнет 13 августа.

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