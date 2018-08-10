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В Югре главный судмедэксперт снят с должности

Общество

Несколько его подчинённых являются фигурантами уголовных дел. Их подозревают в крупных взятках и превышении полномочий

Ханты-Мансийск, 10 августа 2018, 15:08 — REGNUM  В Югре распоряжением губернатора ХМАО Натальи Комаровой от 10 августа 2018 года снят с должности начальник казенного учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Сергей Чирков. Данный документ опубликован в материалах к заседанию правительства Югры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В документе указывается, что временно исполнять обязанности начальника «Бюро судебной экспертизы» с 11 августа будет Роман Скребов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько сотрудников бюро стали фигурантами уголовных дел. О смене руководства в этом казённом заведении говорил ещё в апреле 2018 года замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал в бюро судмедэкспертизы: кто опустошил бюджет Югры?

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