В Югре главный судмедэксперт снят с должности

Ханты-Мансийск, , 15:08 — REGNUM В Югре распоряжением губернатора ХМАО Натальи Комаровой от 10 августа 2018 года снят с должности начальник казенного учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Сергей Чирков. Данный документ опубликован в материалах к заседанию правительства Югры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В документе указывается, что временно исполнять обязанности начальника «Бюро судебной экспертизы» с 11 августа будет Роман Скребов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько сотрудников бюро стали фигурантами уголовных дел. О смене руководства в этом казённом заведении говорил ещё в апреле 2018 года замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов.

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