На Новосибирскую область надвигаются непогода и солнечное затмение

Новосибирск, , 14:49 — REGNUM После жаркой пятницы в Новосибирске ожидаются дождливые и ветреные выходные. Главное управление МЧС РФ по Новосибирской области разослало штормовое предупреждение.

«По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, днём 11 и ночью 12 августа в регионе ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 18−23 м/с. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, — говорится в сообщении. — Родителям необходимо следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий»

Тем временем, в Баганском районе области в субботу, 11 августа, прогнозируется чрезвычайно высокая пожароопасность (5 класса горимости), может увеличиться риск возникновения очагов природных пожаров. В районе усилено патрулирование населённых пунктов.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, днём 10 августа температура воздуха в Новосибирске поднималась выше +27 °C.

Отметим, что 11 августа новосибирцы также смогут наблюдать (если позволит погода) частное солнечное затмение и метеорный поток Персеиды.

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