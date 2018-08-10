Мичуринский госуниверситет сообщил о проведении православного конкурса

Мичуринск, Тамбовская область, , 14:39 — REGNUM Мичуринский государственный агарный университет (МГАУ, Тамбовская область) пригласил желающих принять участие в фотоконкурсе «Преображение сердец», организованном Мичуринской епархией и Духовно-просветительским центром «Боголюбие». Конкурс призван выявить талантливых фотографов и повысить интерес к истории Русской Православной Церкви. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что мероприятие проводится в рамках празднования Преображения Господня в 2018 году. В нем могут принять участие все фотографы в возрасте от 10 до 55 лет. Работы принимаются до 15 августа 2018 года включительно в шести номинациях:

«Православная святыня» — работы, отражающие духовную жизнь Мичуринской епархии, православные традиции, храмы, святые источники;

«Паломничество» — работы, запечатлевшие путешествия по святым местам Тамбовской области;

«Моя православная семья» — работы, запечатлевшие семейные традиции и ценности;

«Краса Тамбовщины» — работы, запечатлевшие природу региона в разное время года;

«Православное добровольчество» — работы, рассказывающие о ярких событиях церкви, участие в которых принимали молодежные движения и добровольческие отряды;

«Традиции Преображения» — работы, показывающие традиции празднования Преображения Господня.

В положении о конкурсе говорится, что просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов и определение победителей будет проходить с 15 по 18 августа. Церемония награждения запланирована на 19 августа.