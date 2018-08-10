Мутко назвал число пострадавших от долевого строительства семей

Москва, , 14:35 — REGNUM Порядка 200 тыс. семей в России пострадали от участия в долевом строительстве, заявил 10 августа вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на сегодняшний день накопленных проблем в долевом строительстве скопилось огромное количество.

«Это практически более двух тысяч домов по всей стране, около 200 тыс. семей», — заявил Мутко.

Вице-премьер отметил, что сейчас принято решение о переходе к эскроу-счетам, благодаря чему средства граждан будут защищены лучше.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2018 года в России вступили в силу изменения в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», который регламентирует участия граждан в финансировании строительства многоквартирных домов через договоры долевого участия.

Основные изменения касаются порядка ведения расчетов между покупателем жилья и застройщиком. Закон вводит механизм финансирования строительства через так называемые эскроу-счета в банке, обслуживающие строительство.

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