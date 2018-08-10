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На Украине владелец через пять лет смог отобрать у рейдеров свою фирму

Общество

ООО «Богдановское» было захвачено в 2013 году

Киев, 10 августа 2018, 14:10 — REGNUM  С 2013 по 2018 год ООО «Богдановское» было в руках у рейдеров, заявил глава предприятия Максим Пирожок, сообщает 10 августа УНИАН.

По его словам, в 2013 году рейдеры захватили предприятие, а через мошеннические схемы были подделаны документы. В течение пяти лет Пирожок боролся за свою компанию, и только несколько месяцев назад это удалось сделать — законные собственники вновь были внесены в единый госреестр предприятий. Пирожок отметил, что во время рейдерского управления преступники саботировали работу предприятия, не выплачивая зарплаты и налоги.

Напомним, ранее в Киевской области рейдеры попытались захватить завод по производству крышек для бутылок, но полиция смогла отбить предприятие.

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Рейдерство
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