Лидерство Новосибирска у Гринписа не спасло регион от мусорных войн

Новосибирск, , 13:53 — REGNUM Новосибирск оказался в числе лидеров в рейтинге Гринписа, как один из самых удобных российские городов-миллионников для раздельного сбора бытовых отходов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, видео с подробным разбором лидеров и аутсайдеров размещено в интернете. В основу рейтинга легли данные, предоставленные властями более 160 городов с населением от 100 тысяч человек. По результатам исследования, из 74 млн жителей крупных городов беспроблемно сортировать мусор могут уже почти 11 млн человек.

Вот как выглядит топ-5 городов-лидеров: первое место у подмосковных Мытищ (93% жителей имеют доступ к придомовому раздельному сбору мусора), второе — у Альметьевска (86%), затем следуют Волжский (84%), Октябрьский (81%) и Саранск (80%).

«Во всех этих городах, по сравнению с другими, достаточно хорошо налажена система раздельного сбора отходов», — следует из данных исследования.

Среди победителей в номинации «Лучший город — миллионник» оказался Новосибирск. Он занимает 12 место и по данным Гринписа, доступ к раздельному сбору мусора в этом городе обеспечен 57% жителей.

«Помимо привычного стекла, бумаги и пластика, местные жители приноровились сдавать в переработку подарочную упаковку, металлизированные пакеты, ленты, гирлянлу и прочукю мишуру», — говорится в ролике.

Москва заняла 52 место (лишь 11% горожан могут беспрепятственно воспользоваться доступом к раздельному сбору отходов), а Санкт-Петербург на 91 месте с 2,3%.

Стоит отметить, что несмотря на радужные перспективы столицы Новосибирской области в рейтинге Гринписа, проблем с утилизацией бытовых отходов в регионе предостаточно. Например, хотя статус регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами был ранее присвоен ООО «Экология-Новосибирск», скандальные разбирательства вокруг концессионного соглашения между этой организацией и правительством региона по строительству двух мусоросортировочных комплексов с полигонами, продолжаются.

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Накануне, 9 августа, вопросы утилизации бытовых отходов были подняты на окружном совещании у полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Так, рассматривался ход реализации в сибирских регионах государственной политики в сфере обращения с отходами — с 1 января 2019 года все субъекты страны должны перейти на новые правила обращения с отходами. До этого времени должны быть заключены соглашения с региональными операторами, утверждены тарифы.

По данным, озвученным на совещании, все регионы Сибири утвердили территориальные схемы обращения с отходами, дорожные карты по переходу на новую систему обращения с ТКО, нормативы накопления отходов с учетом сезонности. Восемь регионов завершили конкурсные процедуры по выбору региональных операторов. А в Кемеровской области региональный оператор уже даже приступил к оказанию услуг.

В то же время, в Красноярском крае, Омской и Томской областях ещё даже не утверждены региональные программы в области обращения с отходами. А это, в свою очередь, лишает их права участвовать в распределении средств федеральной субсидии на реализацию реформы.

И что интересно, по словам полпреда президента в Сибири, практически во всех регионах округа недостаточно развита инфраструктура раздельного сбора мусора, а особенно в сельской местности.

«Считаю, что необходимо ещё раз проработать вышеназванные вопросы. На данном этапе подготовки все отставания можно и нужно ликвидировать», — сказал Сергей Меняйло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля Новосибирская область определилась с региональным оператором по обращению с ТКО — статус был присвоен ООО «Экология-Новосибирск». Компания заключила с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона соглашение об организации деятельности. Все подготовительные мероприятия (создание необходимой инфраструктуры, организация работы с потребителями, проведение торгов по выбору операторов на оказание услуг по сбору и транспортированию отходов) «Экология-Новосибирск» обещает выполнить до 1 января 2019 года.

При этом 22 июля 2016 года между компанией и правительством Новосибирской области было заключено концессионное соглашение на строительство на территории региона двух мусоросортировочных завода для бытовых отходов мощностью 400 тысяч тонн каждый, двух полигонов захоронения мощностью по 297,2 тысяч тонн и всей необходимой инфраструктуры. Срок соглашения — 40 лет.

В настоящее время по решению руководства области действие мусорной концессии приостановлено, ищутся решения противостояния — с самого начала своего существования концессия вызвала огромное количество нареканий со стороны общественности и депутатского корпуса.

Но как считает депутат Законодательного собрания области Вадим Агеенко (КПРФ), мусорная концессия юридически и физически действует. Именно она заявлялась в конкурсной документации на выборах регионального оператора. Парламентарий считает, что врио губернатора области Андрею Травникову «надо переходить к эндшпилю в этой затянувшейся партии» и завершить начатое им дело — расторгнуть существующую мусорную концессию и только после этого говорить о заключении нового соглашения. В соглашении двухлетней давности депутатов и общественность не устраивает не только экологическая сторона вопроса, но и экономическая: «параметры и условия, прописанные в соглашении, приведут к росту тарифа на вывоз мусора в три-пять раз, к перетеканию доходов жителей региона «в карман бизнеса».

Ранее сообщалось, что действие концессии сократилось с 40 до 25 лет, концессионная плата снизилась с 15% до 10% от выручки. Количество полигонов, напротив, увеличилось с двух до четырёх. Размещены они будут, по предварительным данным, в районе села Лекарственное, в Верх-Туле, в Мошковском и Искитимском районах.

Но на сайте ООО «Экологии-Новосибирск» до сих пор указаны первоначальные условия концессионного соглашения. А это значит, что мусорные «войны» в рекгионе будут продолжены.

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