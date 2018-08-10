«Надеюсь не состариться в очереди»: на границе с Грузией снова коллапс

Владикавказ, , 14:57 — REGNUM

Ситуация на пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии становится все напряженнее. Если несколько дней назад границу можно было пересечь за 4−5 часов, то сегодня, 10 августа, время пребывания в очереди увеличилось до 10 и более часов. Об этом предупредили в республиканском управлении МЧС.

«Время ожидания через пункт пропуска составляет более 10 часов. Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует участникам движения планировать свое перемещение с учетом складывающейся обстановки и в случае необходимости пользоваться альтернативными путями следования», — говорится в сообщении ведомства.

Время ожидания в очереди изматывает водителей и пассажиров. Вчера, 9 августа, ее длина составляла более трех километров. Начиналась она уже от населенного пункта Нижний Ларс, передает ГТРК «Алания». Провести в очереди по 10 с лишним часов — серьезное испытание для тех, кто решил попасть в Закавказье через единственный пункт пропуска, расположенный в Северной Осетии. Нервы сдают и у водителей большегрузов, у которых в фурах пропадает скоропортящийся товар, и у пассажиров, среди которых много детей и стариков.

Проблемы создаются из-за очередей на пропускном пункте и у местных жителей. Так, даже поездка в магазин за хлебом в пределах населенных пунктов в непосредственной близости от границы может занять несколько часов из-за непрерывной очереди на дороге, проходящей через селение. О мусоре, который оставляют проезжающие машины, и говорить не приходится.

Однако навести порядок на своей территории не могут даже должностные лица администраций местных муниципалитетов. Так, глава поселка Нижний Ларс Зелим Кодзаев пожаловался журналистам, что не может попасть на работу, из-за того что сотрудники ГИБДД следят за очередью, не допуская конфликтов на дороге, и не пропускают в том числе местные автомобили.

Комментируя ситуацию, люди негодуют: почему из года в год на границе России с Грузией происходит такое. Водители и пассажиры взывают к помощи властей, которые уполномочены навести порядок. Пограничники и таможенники работают на пределе возможностей. А пользователи соцсетей обрушиваются с негативными отзывами о своем путешествии, предупреждая тех, кому еще предстоит преодолеть этот путь, о том, что их ожидает. Вот некоторые из отзывов (орфография авторов сохранена, — ред ИА REGNUM ):

«…10 часов на границе, далее очень сложная Военно-Грузинская дорога и через неделю повтор этого аттракциона (((Для тех, кто с детьми, или просто сомневается, стоит или нет, мой совет НЕТ. Рассматриваем вариант возвращения через Азербайджан, хотя как не крути по любому Ж. Позор всем ответственным службам Росии и Грузии!» — возмущается один из водителей.

«Идёт 9 час стояния. На нейтральной территории чуть ли не до драки дошло, погранцы вовремя разрулили», — пишет еще один участник многокилометровой очереди.

«Грузинский КПП преодолел за 40 минут с оплатой штрафов, русский 7 часов. Если бы погранцы не выставили два поста, разбирающихся со встречкой и тормозящих умников, пролезающих в полосе фур, было бы 12! Кроме того, человек, проезжающий 4−5 часов ранее, сказал, что работало на легковые всего два окна, ночью уже не менее 5. Думаю кто-то их все-таки на это сподвиг. Не молчите, звоните, пишите, жалуйтесь», — делится впечатлениями от пересечения границы один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Люди, стоящие по 10 часов в пробке на границе, рассказывают и о фактах, которые еще больше разжигают страсти. Некоторые водители пытаются объехать очередь по встречке и встать впереди других, кому-то в пробке режут колеса, а к кому-то подходят с предложениями помочь переехать через границу в обход очереди за немалые деньги.

«Вчера в 20.00 встал в пробку от грузинской к российской таможне. Прошли за 7.20. Но самое важное мне в пробке кто-то незаметно резанул колесо, будьте осторожны», — предупреждает водитель.

«Сейчас на КПП России стоим 10 часов! В Грузию стояли 12. Опять наводили порядок на обочине, не пускали наглецов. Всем терпения».

«Ехали 30 июля. Стоимость проезда без очереди от 10 до 15 тыс. При нас две машины так уехали. Ко мне подходили и тоже предлагали так уехать. И к соседям по очереди, что впереди меня, что сзади. Впереди меня стоял крузак, ему предложили за 15 тыс. уехать. У меня машина попроще, мне предложили за 10… Вот как то так…», — рассказывает о нелегальном бизнесе на КПП один из свидетелей этого безобразия.

«Выезжаем в след пятницу, надеюсь не состариться в очереди», — заранее себя морально готовит к поездке одна из женщин-водителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на российско-грузинской границе в пункте пропуска «Верхний Ларс» ежегодно осложняется в летнее время — в период отпусков. Несколько недель назад ситуация осложнилась до предела. Время прохождения через границу стало постепенно увеличиваться и достигло более 10 часов. О том, что происходит на российско-грузинской границе, на днях приехал выяснять по поручению премьер-министра Армении Никола Пашиняна министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян.

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В пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления рассказали, что проектная пропускная способность МАПП «Верхний Ларс», установленная паспортом пункта пропуска, составляет 400 транспортных средств в сутки из расчета 200 легковых автомобилей, 170 грузовых и 30 пассажирских. Число физических лиц, проходящих границу, определенное паспортом таможенного органа, должно не превышать в сутки 4000 человек. Однако в пик сезона реальные показатели значительно превышают нормативные. Так, число машин увеличивается в день до 13 тысяч.

По данным таможенного управления, государственными контрольными органами, в том числе таможенной и пограничными службами, Россельхознадзором и Росспотребнадзором, предпринимаются все необходимые меры, направленные на ускорение прохождения государственной границы. Однако комментарии людей, стоящих в пробке на границе, пока не говорят об улучшении ситуации.

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