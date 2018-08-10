Под Калугой нашли новые фрагменты упавшего фронтового бомбардировщика

Калуга, , 13:42 — REGNUM В Калужской области поисковиками в ходе экспедиции, проведённой совместно с сотрудниками следственного управления СК Росси по Калужской области, удалось найти, а затем поднять из болота фрагменты фронтового бомбардировщика Пе-2 Красной армии, сбитого вражескими истребителями в августе 1941 года в окресностях деревни Большие Савки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечается в группе поискового отряда имени Краснопивцева в социальной сети «ВКонтакте», летом 1941 года в данной местности были сбиты два бомбардировщика Красной армии, один из которых упал в непосредственной близости от деревни Большие Савки. В апреле 2018 года на месте предполагаемого крушения самолета были найдены элементы обшивки самолета. Позднее из болота на поверхность был поднят авиационный двигатель М105РА с номером РА125−649 и ряд фрагментов корпуса бомбардировщика. По номеру двигателя удалось установить, что он принадлежал самолету Пе-2 с бортовым номером 19−30, который входил в состав 50-го авиационного полка, который в августе 1941 года базировался на военном аэродроме села Наумово Спас-Деменского района Калужской области.

По предварительным данным, бомбардировщик не вернулся с боевого задания 30 августа 1941 года. В этот день самолёт и еще три Пе-2 вылетели на бомбежку немецкого аэродрома в селе Сеща Брянской области. После выполнения боевого задания самолеты, уходя от огня зениток, разделились. Вторая пара, ушедшая с левым разворотом, в районе деревни Большие Савки была настигнута немецкими истребителями. Оба самолета были сбиты. Самолет, фрагменты которого были подняты на поверхность поисковиками, загорелся.

Командир экипажа капитан Сергей Степанов и стрелок-радист младший лейтенант Николай Шкуратов успели выпрыгнуть с парашютами, штурман эскадрильи старший лейтенант Абдулла Мирхайдаров не смог покинуть самолет и погиб вместе с бомбардировщиком.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, фрагменты бомбардировщика Пе-2 Красной армии, сбитого гитлеровскими зенитчиками 10 октября 1941 года, за два дня до начала оккупации Калуги, были подняты из земли калужским поисковым отрядом Льва Марченкова. Попав под прицельный огонь вражеских зениток, экипаж не покинул пылающий самолет, спикировав на колонну немецких войск. Это случилось в окрестностях калужского села Космачи. Самолет взорвался, упав на вражеских солдат и технику. Останки бомбардировщиков и тела героев-летчиков были разбросаны на территории в сотни метров. Тогда командование посчитало самолет и экипаж пропавшими без вести. Оккупанты собрали останки летчиков и сожгли их.

Между тем, на обнаруженном в 2015 году калужскими поисковиками фрагменте бомбардировщика удалось прочитать его серийный номер — РА 13.5.1356. Номер самолета позволил установить членов фронтового экипажа. Это младшие лейтенанты Денисов и Кравцов, а также старшина Гришин. В калужском небе экипаж фронтового бомбардировщика геройски повторил подвиг военного пилота Красной армии Николая Гастелло, совершившего огненный таран, и направили свой подбитый самолет на механизированную колонну врага.

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