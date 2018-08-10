В итальянские документы вернутся слова «отец» и «мать»

Рим, , 13:39 — REGNUM В анкетах для получения электронных удостоверений личности в Италии будут вновь использоваться слова «отец» и «мать», а не формулировка «родитель 1 и родитель 2», сказал в интервью La Nouva Bussola Quotidiana в пятницу, 10 августа, глава МВД Италии Маттео Сальвини.

По словам Сальвини, на прошлой неделе ему сообщили, что на сайте министерства в анкете для оформления удостоверений личности в соответствующих графах указано «родитель 1» и «родитель 2», а не «отец» и «мать», и он сделал распоряжение изменить формулировку.

В настоящее время в модулях анкет на сайте министерства написано просто «родители», а не «родитель 1 и родитель 2», отмечает La Stampa.

В том же интервью Сальвини подтвердил, что правительство выступает против усыновления детей однополыми «семьями» и против суррогатного материнства, и пообещал применить все законные способы для запрета этих действий.

«Я категорически против суррогатного материнства и других подобных ужасов. Мы будем защищать естественную семью, основанную на союзе мужчины и женщины», — сказал министр.