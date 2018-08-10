Франция: ограничение скорости движения до 80 км/ч дало свои результаты

Париж, , 13:43 — REGNUM Ограничение скорости движения до 80 км/ч на некоторых трассах во Франции дало свои результаты. Число смертей на французских дорогах упало, сообщает агентство France Presse.

Спорный законопроект об ограничении скорости движения до 80 км/ч вступил в силу 1 июля 2018 года и охватил около 400 тыс. километров дорог.

В июле 324 человека погибли на дорогах Парижа, что на 19 меньше, чем в июле 2017 года (-5,5%), согласно данным, опубликованным в пятницу, 10 августа, агентством по безопасности дорожного движения.

Уполномоченный по безопасности дорожного движения во Франции Эммануэль Барбе заявил, что необходимо подождать до конца года, чтобы сделать точные выводы. Но, по его словам, мера по ограничению движения уже положительно сказалась на автодорожной ситуации.

Во Франции в 2017 году 3 684 человек погибли и более 76 тыс. получили ранения в результате дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, законопроект об ограничении скорости до 80 км/ч во Франции вызвал много шума. Около 76% французов назвали эту меру бесполезной.

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