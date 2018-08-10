Жители тюменских сёл жалуются на плохую воду

Тюмень, , 13:45 — REGNUM В Тюменской области 13% населения не обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. Не соответствует санитарно-химическим нормативам 17% проб воды, взятой из источников централизованного водоснабжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ТУ Роспотребнадзора.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению за первое полугодие 2018 года на хозяйствующие субъекты наложено штрафов на сумму 159 тыс. руб.

По жалобам жителей Тобольского, Заводоуковского и Голышмановского районов на качество водоснабжения подано и рассмотрено три исковых заявления, которые удовлетворены в пользу потребителей.

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