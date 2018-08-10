«Частные детские сады в РФ уходят в подполье и никем не контролируются»

Москва, , 13:31 — REGNUM Контроль за частными детскими садами в РФ не совсем разумен, полагает член экспертного совета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей, председатель ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Об этом она заявила 10 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«У нас есть определённые проблемы в этой системе, — заявила она. — И дело в том, что как раз тот контроль, который есть сегодня, может быть не совсем разумен, потому что часто к частным детским садам предъявляются те же требования, что и к государственным: чтобы кроватка стояла на определённом расстоянии от другой кроватки, от окна и так далее».

То есть, как пояснила Леткова, частные детские сады выполнить эти требования не могут.

«Они в силу такого не очень разумного регулирования уходят в подполье и не могут получить лицензию, — добавила она. — Контроль должен быть разумным. Нельзя выводить из поля зрения большую часть бизнеса в этой сфере. Тогда она становится неконтролируемой».

Напомним, что поводом для этого разговора стал инцидент в одном из частных детских садов в Астрахани, владельцев которого подозревают в жестоком обращении с детьми. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних».

Читайте ранее в этом сюжете: В Астрахани после издевательств над детьми закрывают детсад

Читайте развитие сюжета: У частных детских садов не должно быть привилегий – депутат Госдумы РФ