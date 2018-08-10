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Сальвини: в Италии могут появиться только «мирные» мечети

Общество

Также министра внутренних дел интересует «прозрачность» их финансирования

Сальвини: в Италии могут появиться только «мирные» мечети
Пауль Клее. Мечеть (фрагмент). 1914

Рим, 10 августа 2018, 13:15 — REGNUM  В Италии могут быть построены новые мечети, но только в том случае, если строительство не будет нарушать закон, а мечети станут «местами мира», сказал в интервью Al Jazira вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини, передает Agenzia Italia в пятницу, 10 августа.

Министр также отметил, что финансирование строительства должно быть «прозрачным».

В прошлом эти нормы не всегда выполнялись, сказал Сальвини: в мусульманских «местах культа» происходили эксцессы, и правительство не хочет их повторения.

Министр также добавил, что свобода вероисповедания не подвергается в Италии никакому сомнению, а множество мусульман не имеют отношения к экстремизму.

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